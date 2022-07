Colpo alla stazione di servizio Vega, ladri in fuga con la cassaforte

Nella nottata di martedì ladri in azione a Quinto di Treviso, in via Marconi, dove ignoti malfattori, dopo aver rotto il vetro della porta d’ingresso, hanno messo a segno un furto ai danni del distributore di carburante “Vega”, dove hanno asportato la cassaforte contenente oltre 2mila euro in contanti, denaro frutto dell’incasso della giornata precedente. Indagini in corso a cura dei CC della Stazione di Zero Branco.

Tornano le ladre "manolesta"

Nel pomeriggio, a Mogliano Veneto, un 88enne del luogo mentre stava percorrendo la via Barbiero è stato avvicinato da una giovane donna, che, presentandosi come assistente sociale, gli ha chiesto di mostrargli dei documenti. Mentre l’anziano signore, stava aprendo il borsello, la donna con mossa fulminea ha afferrato il portafoglio, contenente denaro contante ed è fuggita su un’autovettura condotta da un complice. Indagini in corso a cura dei carabinieri di Mogliano Veneto.

Revine lago, incendio devasta casa disabitata

Nella mattinata, a Revine Lago in via Dei Mei, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha interessato un’abitazione fatiscente, disabitata, di proprietà di una 26enne di San Giorgio Bigarello. Le fiamme, che hanno arrecato dei danni strutturali all’immobile, non ancora quantificati, sono state domate dai Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto. Indagini in corso, a cura dei militari di Cison di Valmarino.