Bancarotta fraudolenta, imprenditore in carcere

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Zero Branco hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Treviso a carico di un 59enne che doveva scontare 3 anni di reclusione. L'uomo, residente nel territorio zerotino, è finito in manette per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso nel maggio 2009 a Treviso. L'arrestato, al termine delle formalità del caso, è stato associato alla casa circondariale di Treviso dove sconterà la pena residua.

