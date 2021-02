Accende ramaglie con l'alcool, resta gravemente ustionato

Incidente sul retro di un'abitazione di via Cappella, a Zero Branco. Gravi le condizioni di un 58enne, soccorso dal Suem 118 e trasportato al reparto Grandi Ustionati di Padova

Stava accendendo alcune ramaglie sul retro della sua abitazione, utilizzando una bottiglietta di liquido infiammabile, probabilmente dell'alcool. Una fiammata, provocata dall'esplosione del contenitore, lo ha investito, provocandogli ustioni gravissime su tutto il corpo. Sono critiche le condizioni di P.T., 58 anni, rimasto ferito in questo incidente avvenuto presso la sua abitazione, in via Cappella a Zero Branco. La moglie ha prestato le prime cure all'uomo e ha lanciato l'allarme al Suem 118. Il 58enne, soccorso da medico e infermieri, è stato trasportato in elicotteroi al reparto Grandi Ustionati di Padova. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.