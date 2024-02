Guasto ad un'auto ibrida provoca rogo in carrozzeria, danni ingenti

Ci sarebbe un guasto all'impianto elettrico di un'auto ibrida, una Audi A6 Mild Hybrid, alla base di un incendio devastante che è divampato all'alba di martedì 6 febbraio all'interno dell'autofficina "Fardin Macchine snc" di via Pasteur a Scandolara di Zero Branco. L'allarme al 115 è stato lanciato alle 6.20 quando è scattato l'allarme interno del capannone. Intervenuti a Scandolara ben sette squadre dei vigili del fuoco di Mestre e Treviso che hanno lavorato fino alla tarda mattinata per mettere in sicurezza la struttura. Oltre all'auto ibrida, devastata dalle fiamme, è andata distrutta una Jeep Compass, un mezzo dei vigili urbani e danni sono stati rilevati anche ad altre tre macchine che erano parcheggiate poco distante e ad alcuni dispositivi di diagnosi e attrezzature da lavoro. La quantificazione dei danni non è ancora conclusa ammonterebbe ad alcune centinaia di migliaia di euro. Una volta spente le fiamme e messa in sicurezza l'autofficina, il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco ha svolto gli accertamenti del caso, chiarendo l'origine accidentale delle fiamme (come avrebbero confermato del resto anche le telecamere di videosorveglianza), provocate dal malfunzionamento dell'Audi che si trovava posteggiata in officina da lunedì sera, in attesa di essere presa in carico l'indomani dai meccanici.