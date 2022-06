Effetto siccità, terreno agricolo in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Alle 15 di oggi, giovedì 23 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bertoniera a Zero Branco per l'incendio di una rotoballa che si è esteso al campo agricolo. I pompieri arrivati da Treviso con un'autopompa, un un'autobotte, un modulo antincendio boschivo e 7 operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando la propagazione alle altre rotoballe e al resto del campo. Le operazioni di soccorso e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Per ora ignota l'origine delle fiamme che hanno rapidamente incenerito il fieno, complice anche il clima molto caldo e la siccità di queste ore.