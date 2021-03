Legnaia in fiamme, al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco

L'allarme nella tarda serata di lunedì a Zero Branco in via Gallese. L'intervento si è concluso poco dopo l'1.30. Escluso il dolo

Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso per estinguere un incendio che ha distrutto una legnaia attigua ad un'abitazione di via Gallese a Zero Branco. L'allarme è stato lanciato alle 22.50 e i pompieri hanno lavorato fino alle 1.30 circa. Sarebbe da escludere il dolo. Indagini sono in corso.