Furgone frigo si incendia al distributore Vega, traffico in tilt sulla Noalese

La circolazione lungo la strada statale Noalese, nel territorio comunale di Quinto di Treviso, è stata interrotta almeno per mezz'ora, dalle ore 11.20 di oggi, 19 luglio, per un incendio divampato nell'area di servizio Vega. Le fiamme hanno interessato e completamente distrutto un furgone frigo che stava trasportando alimentari e stava percorrendo via Marconi. L'autista ed il passeggero che viaggiava con lui sono stati costretti ad accostare alla stazione di servizio, fortunatamente distanti dalle altre auto e dalle pompe di carburante, dopo che nell'abitacolo si stava propagando del fumo, dovuto forse ad un corto circuito all'impianto elettrico che ha interessato il motore e la cabina. Una volta scesi dal mezzo, questo è stato devastato dal fuoco. Intervenuti sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, un'ambulanza del Suem 118, i carabinieri della stazione di Zero Branco e la polizia locale di Quinto di Treviso. Leggermente intossicati i due occupanti del veicolo che sono stati assistiti dal personale medico.