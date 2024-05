Minaccia il figlio con un coltello e colpisce un carabiniere, 47enne finisce davanti al giudice

Un mix di alcol e farmaci psichiatrici. Sarebbe stato questo a provocare le ire di un 47enne di Zero Branco che, nella tarda serata ieri 22 maggio, si era reso protagonista di una violenta litigata con il figlio 20enne. L'uomo, arrestato con l'accusa di minaccia nei confronti del giovane, resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti sul posto e anche di lesioni aggravate per aver colpito ad un ginocchio uno dei militari, si è comparso oggi 24 maggio davanti al giudice Alberto Fraccalvieri per il processo con il rito della direttissima. Difeso dall'avvocato Andrea Da Roit al 47enne, al termine della convalida, è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma. Il procedimento nei suoi confronti è stato aggiornato al 20 giugno, giorno in cui verrà giudicato con il rito abbreviato.

Il fatto era avvenuto intorno alle 22,30. Dopo aver trascorso il tardo pomeriggio con il figlio 20enne e aver mangiato qualche cosa insieme anche ad un amico del giovane, l'uomo era tornato a casa e qui avrebbe iniziato la discussione con il ragazzo, che sarebbe stato anche minacciato con un coltello. Il 20enne, spaventato dall'atteggiamento aggressivo del padre, avrebbe quindi chiamato l'amico: «Ho bisogno di aiuto, mio papà è fuori di sé».

A quel punto a casa del 47enne è arrivata una "gazzella" dei Carabinieri. I militari avrebbero inutilmente tentato di calmare l'uomo che invece ha cercato di scappare, colpendo uno degli operanti ad un ginocchio con un calcio. Una volta bloccato era finito in manette.

«Mi scuso con i carabinieri, con mio figlio e anche con lei signor giudice, non so proprio che cosa mi sia successo» ha detto nel corso dell'udienza. Pare che l'uomo, comunque non nuovo a scatti d'ira con il figlio, sia afflitto da una forma di depressione che lo costringe ad assumere psicofarmaci. Nel corso della giornata aveva bevuto un bicchiere di vino e una birra che però hanno interagito con le medicine e gli avrebbero fatto perdere la lucidità.