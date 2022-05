Furibonda rissa in appartamento, 31enne scaraventato contro una finestra

Tensione nel tardo pomeriggio di oggi, 6 maggio, in una palazzina di via Guidini, a Zero Branco, per un diverbio acceso tra i residenti di un appartamento di una palazzina, tra cui alcuni uomini di origini nordafricane. Gli stranieri si sono scontrati prima verbalmente, con insulti reciproci, e poi sono venuti alle mani. L'episodio è avvenuto poco dopo le 18.40. Un 31enne marocchino, N.Y., è stato scaraventato da un suo connazionale contro una finestra dell'abitazione che è andata in frantumi. Il malcapitato ha riportato ferite, soprattutto tagli, principalmente alle braccia ed è riuscito ad allontanarsi, uscendo di casa. Qui, sanguinante, è stato raggiunto ancora dal contendente e dagli altri residenti che hanno tentato di calmare gli animi. La scena non è sfuggita ai residenti che vedendo il 31enne con il volto insanguinato hanno subito lanciato l'allarme al 118 e ai carabinieri. In via Guidini sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della stazione di Zero Branco oltre ad ambulanza e automedica del Suem. E' stato inizialmente allertato anche l'elicottero ma visto il tenore delle lesioni il ferito è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso; qui il 31enne è stato medicato, in attesa di essere interrogato dai militari. I carabinieri, acquisita la versione degli altri residenti dell'appartamento e dell'aggressore, vaglieranno nei prossimi giorni eventuali provvedimenti. Informato dell'episodio anche il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, che ha inviato sul posto una pattuglia della polizia locale.