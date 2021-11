Schianto contro un muretto, 24enne muore dopo due giorni di agonia

Nella notte tra domenica e lunedì era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Zero Branco. Non ce l'ha fatta Mattia Acquilin, 24 anni, residente nella zona: il giovane, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è morto nel pomeriggio di ieri, 23 novembre, a causa delle gravi lesioni riportate. Purtroppo neppure la delicatissima operazione a cui è stato sottoposto è servita a salvargli la vita.

L'incidente che gli è stato fatale è avvenuto all'1.50 a Zero Branco, lungo via Scandolara, all'altezza di via Onaro. Acquilin, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo della sua vettura terminando la corsa contro un muro di recinzione di un'abitazione, dopo aver divelto un palo della Telecom. Il 24enne, probabilmente senza cinture, è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo e ha riportato traumi gravisssimi. Trasportato presso ospedale Ca' Foncello di Treviso, in condizioni molto gravi, è spirato nella notte tra martedì e mercoledì. Sulla tragedia indagano i carabinieri della Compagnia di Treviso.

Mattia lascia i genitori Valentina e Andrea e quattro fratelli. La sua famiglia è originariia di Mestre. Il 24enne lavorava come agente immobiliare presso l'agenzia Immobilzero.