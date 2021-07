Motorino finisce contro trattore, ferito un 14enne

Viaggiavano entrambi, uno in motorino e l'altro a bordo di un trattore, lungo lo stesso senso di marcia quando, per cause che sono in fase di accertamento, si sono toccati violentemente. Ad avere la peggio è stato un giovane 14enne, che si trovava alla guida del due ruote, prelevato dall'elisoccorso e trasportato in condizioni di media gravità all'ospedale di Treviso. Incolume l'uomo alla guida del mezzo agricolo. L'incidente è avvenuto a Scandolara, in via Bertoneria, nel tratto che porta a Zero Branco, intorno alle 16,45. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Zero Branco per i rilievi di legge.