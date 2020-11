Marijuana e hashish in auto, arrestato 29enne

Un 29enne moglianese, C.M., è stato arrestato nella serata di ieri, giovedì, per spaccio dai carabinieri della stazione di Zero Branco. Il giovane, controllato mentre era alla guida della sua auto, è stato sottoposto a perquisizione personale e quindi domiciliare. Con sè aveva circa 30 grammi di marijuana e 12 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e 150 euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il 29enne, inizialmenbte posto agli arresti domiciliari e' stato quindi, dopo la convalida avvenuta stamattina davanti al giudice, rimesso in libertà