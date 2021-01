Domenica in zona gialla: «Pronti controlli anti assembramenti in centro»

«Se saremo in zona gialla già da domenica, c'è il rischio che centinaia di persone si riversino in centro a Treviso grazie alla libera circolazione tra Comuni e l'inizio dei saldi invernali. Proprio per questo motivo abbiamo già disposto l'impiego di tre nuove pattuglie e una decina di volontari della Protezione civile per evitare possibili assembramenti in centro».

Andrea Gallo, Comandante della polizia locale di Treviso, annuncia con queste parole il piano dei controlli per questo fine settimana con il Veneto tornato in zona gialla grazie alla nuova ordinanza del Ministero della Salute. Il provvedimento sarà in vigore però da lunedì mezzanotte. La polizia locale di Treviso, in ogni caso, è preparata: da domenica pomeriggio saranno in servizio tre pattuglie in più del solito per controllare l'arrivo di persone dai Comuni limitrofi. Schierati, insieme agli agenti ci saranno anche dieci volontari della Protezione civile pronti a monitorare le strade principali del centro storico. Poco più di un mese fa, il 12 dicembre scorso, il sindaco di Treviso aveva dovuto chiudere Calmaggiore per l'enorme ressa che si era creata nel weekend in centro.

Quattro pattuglie per il rientro a scuola

Lunedì 1º febbraio sarà il primo giorno di scuola del 2021. Quattro pattuglie monitoreranno le zone nevralgiche per la presenza di studenti: dalla stazione dei treni a quella dei bus, la fermata dello stadio Tenni, il polo di San Pelaio e Viale Europa. Gli agenti di polizia locale saranno in servizio dalle ore 7 del mattino fino alle 14. In più ci sarà un operatore che dalla Centrale operativa controllerà le telecamere di videosorveglianza sparse in città per segnalare subito eventuali assembramenti di studenti. A supporto della polizia locale anche in questo caso ci saranno i volontari della Protezione civile con una decina di volontari dislocati nei luoghi cruciali per il traffico studentesco. Già attivata anche la collaborazione con i nuovi steward della Mom incaricati di tenere sotto controllo gli assembramenti sulle navette dirette ai vari istituti superiori del capoluogo.