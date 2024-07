Albicocche: come fare dolci buonissimi e perchè fanno bene

Le albicocche hanno un colore allegro, sono morbide e vellutate, dalla dolcezza squisita e dal profumo inebriante. Ma non sono solo golose: apportano anche tanti benefici per la salute. Sono caratterizzate da un basso apporto calorico (circa 48 calorie per 100 grammi) e un alto contenuto di acqua, fibre, vitamine (soprattutto vitamina A e C) e minerali come potassio, calcio, ferro e fosforo. Chi l’ha detto che ciò che è buono non fa bene?

Le albicocche in cucina

Le albicocche possono essere usate in diversi modi in cucina: dalle marmellate alle gelatine, fino agli sciroppi, alle macedonie e ai liquori. A colazione, come frullato, a pranzo o anche a fine pasto, come sorbetto.

CLAFOUTIS DI ALBICOCCHE

Ingredienti: albicocche 700 g, farina 130 g, zucchero 150 g, burro 50 g, uova 3, latte 1/3 L., zucchero vanigliato qb, zucchero di canna, vaniglia.

Imburrate una teglia rettangolare, adagiatevi sopra i frutti lavati, snocciolati e tagliati in quarti. Spolverizzateli di zucchero di canna, e qualche goccia di succo d'arancia.

Preriscaldare il forno. Sciogliere il burro. Mescolare la farina e lo zucchero in una ciotola. Aggiungere le uova, mescolare bene. Aggiungere il latte, poi il burro fuso. Mescolate bene il tutto. Aggiungere un po' di aroma naturale di vaniglia.

Coprite le albicocche con il composto ottenuto. Spolverizzate il tutto con la bustina di zucchero vanigliato.

Infornare al termostato a 180°, per 45 minuti.

Marmellata di Albicocche

Ingredienti: Albicocche mature 1 kg, Zucchero 500 g, Succo di limone 1.

Procedimento: Lava bene le albicocche, togli il nocciolo e tagliale a pezzetti. Metti le albicocche in una pentola con lo zucchero e il succo di limone. Cuoci a fuoco lento mescolando spesso, fino a quando la marmellata raggiunge la giusta consistenza (circa 40-50 minuti). Versa la marmellata calda nei barattoli sterilizzati, chiudi ermeticamente e capovolgi i barattoli fino a completo raffreddamento.

Crostata di Albicocche

Ingredienti: Pasta frolla 300 g, Marmellata di albicocche 200 g, Albicocche fresche 300 g, Zucchero a velo q.b.

Procedimento: Stendi la pasta frolla in una teglia da crostata imburrata e infarinata. Spalma la marmellata di albicocche sulla base di pasta frolla. Taglia le albicocche a fettine e disponile sulla marmellata. Cuoci in forno statico a 180° per circa 30-35 minuti. Una volta sfornata, lascia raffreddare e spolverizza con zucchero a velo.

Proprietà delle Albicocche

Idratanti e Rinfrescanti: Grazie all'alto contenuto di acqua, le albicocche aiutano a mantenere l'idratazione del corpo, soprattutto durante i mesi estivi.

Antiossidanti: La presenza di vitamina A, sotto forma di betacarotene, e di vitamina C, conferisce alle albicocche proprietà antiossidanti, proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi.

Digestive: Le fibre presenti nelle albicocche favoriscono il corretto funzionamento dell'apparato digerente, prevenendo la stitichezza.

Benefiche per la Pelle: Le vitamine e gli antiossidanti contenuti nelle albicocche contribuiscono a mantenere la pelle sana e luminosa.

Salutari per gli Occhi: La vitamina A è essenziale per la salute degli occhi e il consumo di albicocche può contribuire a migliorare la vista e prevenire disturbi oculari.

Energizzanti: Il potassio e gli zuccheri naturali presenti nelle albicocche forniscono energia, rendendole uno spuntino ideale per chi pratica attività fisica.

Albicocche, controindicazioni

Le albicocche fanno bene alla salute ma un eccessivo consumo può avere un effetto lassativo che non dovrebbe presentarsi con un consumo normale e regolare. Anzi le albicocche grazie al loro contenuto di fibre favoriscono la regolarità intestinale.