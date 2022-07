Aperitivo estivo: Tartare di salmone e avocado con le colorate bollicine del Rosè

L’estate è esplosa e si riempie di colori e freschezza grazie al Prosecco Rosé Doc di Mionetto, lo spumante dalle suggestive tonalità rosate, perfetto per dare una nota raffinata all’aperitivo accompagnandolo a piatti leggeri e delicati, come una fresca tartare di salmone e avocado.

Il Prosecco Rosé Doc di Prestige Collection, è spumante ottenuto da uve Glera e dalla vinificazione in rosso del Pinot Nero; si presenta con un suggestivo colore rosa fiore di pesco e si riconosce per il suo bouquet fruttato e floreale, con evidenti note di pompelmo, piccoli frutti rossi e acacia.

Il risultato è un prodotto premium di elevata qualità che si caratterizza per la sua personalità unica e contemporanea: una combinazione vincente che permette al Prosecco Rosé Doc di tradurre il lato più trendy dello stile Mionetto abbracciando sempre più le esigenze di un target femminile.

La sua freschezza ed eleganza lo rendono ideale in diverse occasioni di consumo: dal finger food ad un pranzo italian style ed in particolare con piatti a base di crostacei, molluschi e crudità di mare. Perfetto sempre per l’aperitivo, per arricchire ricette estive facili e creative, come la tartare di salmone e crema di avocado. Una ricetta semplice e colorata dove la cremosità dell’avocado e la delicatezza del salmone si combinano alla raffinatezza del Prosecco Rosé Doc di Mionetto.

Ecco la ricetta nel dettaglio:

Tartare di salmone e crema di avocado

INGREDIENTI (per 4 persone)

Salmone fresco adatto al consumo crudo - 500 gr

2 avocado maturi

3 lime

1 ciuffetto di menta

erba cipollina

PROCEDIMENTO

Prepara la tartare di salmone affettando e tritando a coltello il salmone dopo aver eliminato con cura tutte le spine e gli eventuali rimasugli di scaglie. Irrora la tartare con metà del succo di lime, un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Trita l’erba cipollina, tenendo da parte gli steli più grossi, e la menta e uniscile al salmone, mescolando con cura: per questo piatto non servono né olio né condimenti aggiunti. Pulisci l’avocado, taglialo a dadini e condiscilo con il restante succo di lime, poi riducilo in crema con l’aiuto di una forchetta.

Prepara i bicchierini: sul fondo metti la crema di avocado leggermente salata, poi la tartare di salmone e decora con qualche stelo di erba cipollina. Spolvera con un trito di pepe rosa e servi fresco accompagnando il piatto con un calice di Prosecco Rosé Doc Prestige Collection.