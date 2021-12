Bigoli in salsa di acciughe, una tradizione della vigilia

Una ricetta culto della cucina tipica veneta, i "bigoi in salsa" sono il piatto della vigilia di Natale che non manca mai in tavola il 24 dicembre, come la mostarda. Nascono storicamente come piatto di magro, ma da "penitenza" si sono trasformati in "trionfo" del gusto per la loro squisita semplicità.

I bigoli hanno tracce storiche che li fanno risalire ai tempi della Serenissima, quando, secondo una delle versioni più accreditate, un pastaio padovano detto Abbondanza inventò il “torcio bigolaro“, un torchio manuale di legno che permetteva di comprimere l’impasto con una leva.

L’abbinamento con la “salsa”, tradizionalmente preparata con cipolla e acciughe, ha origine nel ghetto ebraico di Venezia, dove l’osservanza dei periodi liturgici di digiuno portò la comunità a creare un piatto sostanzioso che fosse possibile mangiare in tutti quei momenti “di magro”, in cui si osservano moderazione e astensione dal cibo – tutte le vigilie, appunto, tra cui anche quella di Natale.

Ricetta

I bigoli in salsa sono una specialità tipica che viene consumata per tradizione nei giorni di magro come la vigilia di Natale, il mercoledì delle Ceneri e i venerdì di Quaresima. Un primo piatto semplice e veloce, tanto povero quanto ricco di gusto. La versione dei Bigoli in salsa di più stretta osservanza prevede l’utilizzo dei bigoi mori, scuri e grossolani, perché la penitenza alimentare fosse completa.