Casatiello napoletano piatto tipico di Pasqua: ecco come farlo

Nel menu di Pasqua ci sono alcuni cibi che non possono mancare. Oltre alle uova di cioccolato, salumi e colombe, un altro piatto tipico della tradizione è senza dubbio il casatiello, una torta salata della cucina napoletana dall’impasto soffice e ricco di sapore.

Come vuole la tradizione, il casatiello napoletano viene servito in abbinamento a una varietà di salumi come antipasto del pranzo di Pasqua. Ma per i suo sapore e la sua ricchezza, ma può costituire una portata a sé. Questa torta salata si prepara con un impasto simile a quello della pizza, e viene tradizionalmente farcito con salame tipo Napoli e pecorino grattugiato.

Per preparare un casatiello di Pasqua buono come quello napoletano ma con una ricetta facile e veloce, ecco quello che fa per te.

La cosa fondamentale per la riuscita di questa preparazione è una buona lievitazione, con l'impasto che va tenuto al caldo, ma non troppo vicino a una fonte di calore diretto. Inoltre, per una presentazione originale ed elegante, puoi dividere la pasta in piccole porzioni e cuocerla in stampini individuali a bordi alti.

Casatiello napoletano, ricetta rapida

Tempo di preparazione:

30 Minuti

Tempo di cottura:

45 Minuti

Porzioni:

8-10 persone

Ingredienti per l’impasto

500 gr Farina 0

270 gr Acqua

25 gr Lievito di birra fresco

30 gr Strutto (o burro)

1 cucchiaino di Sale (raso)

1 cucchiaino di Zucchero

q.b. Pepe nero

Ingredienti per il ripieno

400 gr di Salumi misti e provola a cubetti

50 gr di Pecorino grattugiato

3 Uova sode

Procedimento