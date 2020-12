Un Capodanno tra asporto e consegne a domicilio: ecco alcuni consigli per il cenone

Il cenone di San Silvestro quest'anno sarà sicuramente diverso dal solito e in famiglia, a causa del Covid e delle restrizioni imposte dal Governo, ma non mancano comunque le proposte culinarie per allietare il palato nelle ultime ore dell'anno. Qui di seguito, quindi, vogliamo darvi alcuni consigli sparsi qua e là per coloro che vorranno affidarsi ai ristoranti locali per l'asporto o le attese consegne a domicilio. Non si tratta di certo di una lista esaustiva, considerando che sono molte le cucine che questo pomeriggio cucineranno per i loro clienti, ma solo di uno spunto per tutti voi che non volete mettervi ai fornelli!

Iniziamo dunque da Treviso che vede in primis le specialità gourmet di Equilibri, disponibili con consegna a domicilio grazie al servizio di Foodracers. Se però preferite un buon hamburger gourmet non potete non ordinare all'Helmut Pub di Treviso (con consegna a domicilio), ma se siete più tipi da sushi la scelta può ricadere tranquillamente su Nobi Fusion Restaurant e la sua cucina giapponese (anche qui con consegna a domicilio). Cucina take away e menu per asporto poi anche per Busatto sulla Noalese che offre un vasto menu di pesce (da provare l'aragosta grigliata con pinzimonio di verdure) e non da meno è anche la proposta di Capodanno dell'Osteria Enoiteca Al Bronser (Club dello Gnocco) a Sant'Angelo.

Sempre a Treviso troviamo poi il Bloom di via San Liberale dal quale si potrà scegliere tra menù di carne e di pesce, il tutto anche con consegna delivery. Nel caso invece preferiate cucinare voi, o al massimo riscaldare qualche piatto pronto, la Macelleria Succulenta di Santa Bona non vi farà mancare nulla così come anche la Gastronomia Da Mauro, la Gastronomia Degusto e la Gastronomia Trevigiana. E ancora, sempre a base pesce è anche la proposta della nota Osteria Marchi di Ponzano Veneto (anche se per i tradizionalisti c'è in menù persino la trippa) e sempre in paese non va dimenticata la proposta di Capodanno de Le Querce. Immancabili poi i piatti della Trattoria Ai Due Mori di via Bailo (sia per asporto che con consegna a domicilio) e della Trattoria Rosa Peonia in Feltrina (menù à la carte).

Passando alla provincia, invece, Villa Dirce a Tezze di Vazzola propone un menu di pesce a 40 euro, mentre "La me diga - Bacaro di terraferma" a Nervesa della Battaglia ha optato per un churrasco di fine anno a 29 euro compreso di cotechino e lenticchie (oltre a 4 contorni e tiramisù in regalo). Immancabile, poi, il Galloway a Fontane di Villorba con il suo galletto speziato con patatine e tanti altri fritti. Se però volete qualcosa di diverso e "chic", il Ristorante Ca' Del Poggio di San Pietro di Feletto ha pensato per questa giornata ad una "Fish box" da 60 euro con anche le istruzioni per assemblare tutti gli ingredienti al meglio e in piena autonomia.

A Olmi di San Biagio, se vi piace l'argentino, puntate invece sulla cucina e la carne (con consegna anche a domicilio) del ristorante Voltejo, mentre poco distante la tradizione si sposa con la proposta culinaria della Locanda Canareggio di Rovarè (30 euro a persona e consegna anche a domicilio). Poi, a Castelfranco Veneto, non poteva mancare l'offerta del Ristorante Fior con un menù degustazione a 60 euro, oltre a quanto già proposto à la carte. Infine, se siete nei pressi di Fregona la scelta potrà tranquillamente ricadere sul ristorante Mainor per un menù da 45 euro, mentre a Maser scegliete l'Henry's Bar Bistrot & Bottega con il suo binomio "hamburger+vino" da non perdere!

A questo punto vi sarà sicuramente venuta l'acquolina in bocca e perciò non ci resta che augurarvi un Felice Anno Nuovo! Auguri a tutti voi!