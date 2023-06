Club sandwich dolce, il dessert dell'estate arriva da una scuola di Oderzo

Il club sandwich, da tutti conosciuto come il "panino americano multistrato" diviene ora un dolce dessert, da consumare a fine pasto, come merenda o nelle golose pause a cui si vuole cedere. L’idea di declinare nel dolciario i classici ingredienti (e aggiungendone di nuovi) è stata realizzata dagli insegnanti e dagli studenti del corso di panificatore e pasticcere della Scuola per la Formazione Professionale Engim di Oderzo. Un’autentica rivoluzione nel mondo dell’agro-alimentare italiano. Un gruppo di insegnanti e allievi, capitanati dal professore Paolo Favaro, ideatore e coordinatore del progetto, ha infatti studiato a lungo ingredienti, dosi e ricetta, prima di presentare quest’oggi, la gustosa novità, presso la sede dell’Engim di Oderzo.

I commenti

«Lo scorso anno, assistendo al concorso per il miglior club sandwich di Jesolo, mi è venuta l’idea di estendere il concetto di questo “panino” che tutti conosciamo al mondo della pasticceria - le parole di Paolo Favaro - . Ne ho subito parlato con l’organizzatore del contest, Gianfranco Moro, che si è immediatamente dimostrato entusiasta. Abbiamo così cominciato a lavorare per mettere a punto il nuovo prodotto». Da quel momento è iniziato un viaggio fatto di studio nella pasticceria e di sperimentazioni al fianco di sette professionisti del settore. In seguito, sono stati coinvolti, oltre ad alcune aziende esterne, anche gli allievi, che si sono subito appassionati all’idea di lavorare a questa innovazione. «Parliamo di innovazione quando si è capaci osservare con nuovi occhi la tradizione e di tradurla con metodi moderni - ha aggiunto Gianfranco Moro - . I ragazzi sono i primi a voler prendere parte e dare un grande contributo a questo tipo di progetti».

«Quando si lavora con un gruppo di docenti con simili competenza e passione, diventa un'opportunità poter assecondarne le idee e un privilegio vedere vincere le sfide - ha spiegato Alberto Pessa, dirigente dell’istituto con sede a Oderzo -. Questa iniziativa si inserisce in quella che è una strategia più ampia che come scuola stiamo portando avanti. È proprio da questa dal club sandwich dolce che nasce “Club Engim”, un momento di incontro a cadenza annuale che si pone l’obiettivo di unire le eccellenze che, a vario titolo e con ruoli differenti, condividono e scambiamo idee e proposte utili alla vita di questa scuola. Fanno parte del “Club” docenti, studenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico (e che saranno i nostri “ambassador”), aziende e stakeholder che sostengano la formazione e collaborino con Engim, condividendone il codice etico».

Gli ingredienti

Pane in cassetta, crema al mascarpone, fragole a pezzetti, geleé al pomodoro, frittata dolce, crepes dolce con inserto di insalata gentile, crema al mascarpone con i ribes, bagna di vaniglia, ganache al cioccolato bianco con coulis di ribes e fragole (o lamponi). I tempi di realizzazione variano fra i 90 e i 120 minuti, a cui si aggiungono 60 minuti di stabilizzazione in congelatore (a una temperatura di 4° centigradi), taglio e consumo. In alternativa, eventuale abbattimento negativo e stoccaggio negativo a -18° (gestione del prodotto secondo catena del freddo). Hanno partecipato al progetto: Paolo Favaro, docente Engim e mastro pizzaiolo, Gianfranco Moro, imprenditore e docente Engim, Carlo Dalla Longa, docente Engim (Richemont Club - Ambassadeur du Pain), Caterina Vinante, artista decoratrice, Cristiano Gaggion, docente Engim (consigliere nazionale Confartigianato dolciario), Enrico Giavon, docente Engim e tecnologo alimentare, Beppo Tonon, maestro decoratore. L'evento è stato realizzato con la collaborazione del ristorante Ca’ del Poggio.