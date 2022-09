Come fare la conserva di pomodoro, ricetta tradizionale

A fine estate è tempo di conserve. Sono un grandissimo aiuto nei lunghi mesi invernali, si porta a tavola tutto il sapore del sole, inoltre sono un grosso risparmio sulla spesa quotidiana e un aiuto in cucina. Un sugo di pomodoro gustoso, denso, profumato, salva ogni situazione, basta scaldarlo appena, aggiungere un filo d'olio extravergine d'oliva, e condire la pasta, o aggiungerlo a spezzatini di carne, pietanze con pollo e pesce o ortaggi. Insomma una vera "mano santa" per le nostre preparazioni senza conservanti e additivi: il vero sugo pronto!

Preparare la passata in casa è una tradizione per moltissime famiglie venete. Un’usanza che va avanti da secoli, è un momento di incontro e di condivisione, oltreché di lavoro e fatica. Nonostante il caldo, di buon mattino, o in tarda serata, le donne si riuniscono e ripetono ogni anno con la stessa meticolosità tutti i passaggi per realizzare quella deliziosa salsa che servirà a riempire le dispense in vista del lungo inverno. Una provvista da custodire gelosamente perché sarà la regina delle tavola per tutto il periodo freddo.

È tempo di marmellate e conserve, per avere cibo sano che dura a lungo, ecco come sterilizzare i vasetti con sicurezza.

Come fare la salsa di pomodoro in casa

Ingredienti:

- 5 kg di pomodori San Marzano

- 8 coste di sedano comprese le foglie

- 1,5 kg di cipolle rosse di Tropea

- 600 gr. di carote

- 1 mazzo di basilico

- 1 cucchiaio di sale

Procedimento:

- lavare i pomodori e farli a pezzi grossi

- tagliare a pezzi tutti gli altri ingredienti

- in una capiente pentola mettere tutti gli ingredienti, aggiungere il sale e fare cuocere , con il coperchio, a fuoco vivace

- quando le carote saranno morbide, vorrà dire che il condimento è cotto

- con una schiumarola prelevare il condimento e passarlo al setaccio con il disco a fori grossi

- raccogliere tutto il condimento ottenuto in una capiente pentola

- qualora lo vogliate, potrete farlo addensare un altro pò, sul fuoco

- lavare e sterilizzare i barattoli

- riempire i barattoli e chiuderli accuratamente

- sterilizzare i barattoli pieni di sugo pronto, tramite bollitura, per 1 ora dal primo bollore

- lasciare raffreddare i barattoli dentro la pentola della sterilizzazione

-riporre in dispensa e al buio

Attenzione alla fase finale. Le bottiglie e i barattoli, accuratamente chiusi, vengono messi a bollire nel pentolone d’acqua. La tradizione vuole che tra una bottiglia e un’altra si utilizzino dei panni per evitare che vengano a contatto e si rompano.

Generalmente l’acqua si lascia bollire per circa 1 ora, dopo di che si provvede allo spegnimento del fuoco. Il giorno seguente, quando l’acqua sarà ormai fredda, le bottiglie vengono prelevate dal pentolone e conservate, in luoghi freschi. A quel punto, la salsa è pronta.