Cade nel canale della Brentella, 68enne muore annegata

Si è allontanata dalla sua abitazione di Pederobba ieri, 28 marzo, e nella notte il suo corpo senza vita è stato trovato nelle acque del canale della Brentella, incastrato in una grata di una chiusa, non distante da via Sant'Anna, al confine tra Cornuda e Crocetta del Montello. A perdere la vita una pederobbese di 68 anni, E.P.. Per il recupero della salma, dopo il rinvenimento avvenuto alle 3.40 circa, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montebelluna, i vigili del fuoco, il Suem 118 e la polizia mortuaria di Montebelluna che ha provveduto a recuperato la salma. Il cadavere è stato trasportato presso l'obitorio dell'ospedale San Valentino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo i carabinieri la tragedia sarebbe da attribuire ad un gesto estremo della donna.