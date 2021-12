Scopri i migliori panettoni di Treviso: da quello in vasocottura ai tradizionali

Il panettone racchiude in sé una sfida alla forza di gravità, lievitare, tendere all'alto con il solo ausilio della pasta madre e del tempo, per diventare un dolce soffice, etereo, morbido.

Ci sono due stili che potremmo definire barocco e austero. Da una parte il panettone ricco di aromi, con vaniglia e canditi e sentori burrosi. Dall’altra un ritorno alle origini del dolce: un pane arricchito, con aggiunta di burro frutta e vaniglia, ma che del pane conserva intatta la memoria.

Natale non è Natale senza un panettone. E se anche voi al pandoro preferite il soffice dolce a cupola che vanta storia e tradizioni secolari (si narra che sia nato, come spesso capita con le più grandi invenzioni gastronomiche, da un errore nella cucina di corte di Ludovico il Moro nel XV secolo) secondo altri venne inventato da un garzone (o sguattero, o cuoco a seconda della versione) di nome Toni, secondo altre uscì dai forni di un convento, dove la suora delegata alla cucina dovette decorarlo intagliando una croce sull'impasto. Il misterioso fascino e il fragrante aroma di questo dolce hanno attraversato i secoli con crescente successo, al punto che oggi, anche a Treviso, possiamo trovare il panettone artigianale più buono di tutti.

Cosa scegliere tra panettone artigianale al cioccolato, panettone artigianale al gianduiotto, panettone artigianale al pistacchio, panettone artigianale arancia e gocce di cioccolato o il classico panettone artigianale uvetta?

I migliori panettoni di Treviso

Baghi's a Castello di Godego qui si trova il panettone artigianale in vasocottura, un fiore all’occhiello che viene richiesto da tutto il mondo. Riccardo Gasparin e Fabio Pellizzari hanno fondato la Baghi's quasi per scherzo, ma oggi questa loro impresa offre prodotti che spaziano dalla colomba al pandolce e al babà, tutti cucinati in vasocottura.

Sono stati premiati una ventina di volte dal Great Taste Awards di Londra, un concorso internazionale in cui 400 professionisti e consumatori giudicano prodotti culinari di ogni tipo “alla cieca”, senza conoscere l’azienda che li ha realizzati.

La vasocottura è una tecnica che andava di moda in Francia per i piatti salati; Baghi's l'ha sperimentata con il panettone ed è stato un successo sia dal punto di vista del packaging (il dolce è presentato in un vaso di vetro) che della sostenibilità, dal momento che viene eliminato l’involucro in plastica in favore di un materiale riutilizzabile anche dopo il consumo.

“Abbiamo fondato la nostra azienda perché sul mercato non si trovava un panettone o qualunque altro dolce realizzato senza aggiunta di monogliceridi, conservanti o additivi di altro tipo - raccontano Riccardo e Fabio -. Ce lo siamo fatto con lievito madre vivo, con farina di tipo 1 o integrale al 100%, di grano esclusivamente italiano e macinata in pietra, con uova di galline allevate a terra in zona e con l'aggiunta di alcune 'chicche' come il passito Colli di Conegliano o il Torchiato di Fregona. Un processo certamente più lungo e faticoso, ma che guadagna punti in digeribilità e conservazione".

La premiata Pasticceria Fabris di Fontanelle (Treviso) medaglia di bronzo al concorso dei migliori panettoni del Veneto è la numero uno del trevigiano per qualità e bontà, anche quella del cuore. I lievitati di STEFANO FABRIS sono rigorosamente prodotti con lievito madre e non contengono conservanti ne aromi artificiali. Le loro specialità sono la Veneziana, il Panettone con i marron glacè, ai frutti di bosco e cioccolato bianco dal gusto elegante ma dal carattere selvatico, altre varianti innovative sono con mela e zenzero, fichi e noci, marroni e cioccolato.

Panetthòn, la sfida solidale tra i migliori panettoni artigianali del Veneto privi di emulsionanti e additivi è una vera e propria vetrina della qualità degli artigiani gastronomici della nostra regione, ma è anche una iniziativa a scopo benefico. Parte degli incassi sui panettoni venduti andrà ai Padri Salesiani in Etiopia, per garantire e sostenere il percorso scolastico di oltre mille ragazzi in un piccolo villaggio a tre ore da Addis Abeba.

L'Antica Pasticceria Nascimben è una certezza di bontà sui prodotti tradizionali, sforna il vero Panettone 100% artigianale della pasticceria tradizionale. Oltre al Classico, ci sono gusti innovativi c'è il Radicchio, Mela e Cannella, Fichi e Noci, Albicocca, Pere e Zenzero, 3 cioccolati. Bontà che si trovano sia nella centrissima Piazzetta della Torre in Calmaggiore, che in Viale Luzzatti e a Casale sul Sile.

Da Tiffany in Piazza Matteotti in centro a Treviso trovi i panettoni artigianali di una volta a lievitazione naturale farcirli su richiesta con crema al torroncino o allo zabaione, alla nocciola o al cioccolato oppure farcito con il loro delizioso gelato.

La pasticceria Max a S.Angelo è conosciuta per la creatività, le farciture non convenzionali, e i formati di tutte le dimensioni, fino al gigantesco formato da 4 kg.

Da Ardizzoni si trovano tutte le specialità della tradizione trevigiana, dalla piccola pasticceria al dolce milanese, alle tipicità nostrane come la zonclada e le focacce.

Al Trevissù, tranquilla e coccola pasticceria dietro la Galleria Romana puoi trovare i formati mignon. La pasticceria Saccon - Pane e Caffè, dov'è sempre bello sotto Natale fermarsi a bere una cioccolata calda gustando una fetta del dolce del momento.

Nei ristoranti

Pizzeria Arrigoni & Basso di Zero Branco fa uno dei migliori panettoni del Veneto secondo Panetthon. Sono due eccellenze della lievitazione "alla milanese" nel trevigiano, conosciuti per le pizze, ma nei dolci sono autentici campioni. Alberto Arrigoni e Michele Basso sono due maestri della lievitazione, hanno in comune la passione per gli impasti e per i sapori genuini del nostro territorio. La loro proposta coniuga tradizione e molta creatività, così nelle pizze, così nei dolci.

Nei negozi

In centro a Treviso Fermi propone raffinate confezioni dorate perfette anche per un regalo. A Cornuda il paradiso delle specialità ricercate è alla Degusteria dei Sapori. A Conegliano per chi cerca un prodotto super genuino, c'è l'Ariele che oltre al panettone tradizionale fa una speciale focaccia, bontà molto apprezzate per genuinità e leggerezza. A Miane Bottega de Combai ha una selezione dei migliori prodotti del territorio, con una attenzione particolare al bio.

Le migliori pasticcerie del trevigiano dove trovare il panettone artigianale

Treviso

Dal 1865 l'Antica Pasticceria Nascimben famosa per la grande scelta e la diplomatica.

A Borgo Cavalli la Pasticceria Francia dove si va a fare colazione per la vasta (una ventina) scelta di brioche.

La pasticceria Tiffany, il paradiso dei golosi.

Pasticceria da Max conosciuta per la bignolata, la rivoli, la millefoglie. Uno scrigno di dolci prelibatezze a due passi dal Duomo. La firma è quella di Massimo Albanese, maestro pasticcere che ha scelto questo centralissimo indirizzo per proporre le sue mille bontà, che si distinguono per freschezza, tecnica, l’uso delle migliori materie prime. In un ambiente elegante e moderno, che si sviluppa su due piani, c’è l’imbarazzo della scelta tra croissant (ottimi quelli con crema pasticcera alla vaniglia del Madagascar o cioccolato gran cru del Ghana), biscotti, pasticcini e raffinate praline di cioccolato. Belle e di grande soddisfazione le torte.

Conegliano

Pasticceria De Rosa che porta i gusti del sud Italia nel trevigiano

Battistuzzi, locale storico, famoso per le creazioni con la cioccolata

Carbonera

La Pasticceria Daniele è la più amata della zona, tra le specialità i diplomatici, i babà al rum, le frittelle proposte e in questo periodo tutti i dolci natalizi.

Resana

Zizzola per le feste impasta panettoni, colombe e frittelle assolutamente da non perdere.

Asolo