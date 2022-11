Migliori ristoranti del Veneto 2022, tre sono trevigiani

Cosmofood, la manifestazione dedicata all’intera filiera del fuoricasa organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Vicenza, ha ospitato, lunedì 7 novembre, la premiazione dei 47 ristoranti veneti di eccellenza del Veneto, selezionati attraverso la comparazione delle tre guide gastronomiche più note e diffuse (Michelin, Gambero Rosso ed Espresso).

I premiati

L’iniziativa, denominata “The Land of Venice – food excellence” è giunta alla sua terza edizione ed è organizzata da FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) - Confcommercio del Veneto, con il patrocinio ed il contributo della Regione Veneto. La targa consegnata ai premiati è un segno di riconoscenza per l’immagine positiva che questi operatori danno, sul piano nazionale e internazionale, al territorio regionale: un contributo importante anche a sostegno delle tipicità agroalimentari. L'enogastronomia è un fattore trainante dell’offerta turistica regionale e il settore dei pubblici esercizi, che conta in Veneto un bacino di circa 26 mila imprese, dà lavoro a oltre 120mila persone, generando un fatturato di più di 6 miliardi di euro. In questa terza edizione del premio si impone con 13 riconoscimenti la provincia di Verona, seguita da vicino da Venezia (12 ristoranti premiati) e Vicenza (ferma a 11 ristoranti, come l’anno precedente). Seguono Padova con 5 riconoscimenti (+ 2 rispetto al 2021), mentre “chiudono” la classifica Belluno e Treviso con 3 ciascuna (Feva a Castelfranco Veneto, Gellius a Oderzo e Trattoria Dalla Libera a Sernaglia della Battaglia). Otto i nuovi nomi entrati in classifica. Il riconoscimento è andato alle attività con i giudizi più elevati – minimo una stella Michelin, un cappello nella guida l’Espresso e 80 punti nel Gambero Rosso – in almeno due delle tre guide: sono quindi “Veneto Food Excellence” ben 47 attività in tutta la Regione.

I commenti

«Il premio assegnato alle eccellenze della ristorazione - dichiara Paolo Artelio, presidente Fipe - Confcommercio Veneto - è anche un premio a tutti i pubblici esercizi e alla loro capacità di resistere, prima a oltre due anni di pandemia e, adesso, a un aumento drammatico dei costi non solo energetici, ma anche delle materie prime. Dare un segno di riconoscimento - aggiunge - a questi ristoranti di eccellenza è anche uno stimolo a tutti i colleghi esercenti: stimolo a puntare sulla qualità, non arrendersi di fronte alle difficoltà e ad avere fiducia nelle nostre capacità di innovare, nel rispetto della tradizione, dei prodotti del territorio e della stagione».

Il presidente Luca Zaia ha inviato una lettera di complimenti ai premiati, nella quale, tra l’altro, nel porgere le sue congratulazioni alle realtà insignite del prestigioso riconoscimento, afferma che «il comparto enogastronomico assume, all’interno del panorama economico regionale, una indubbia centralità tanto in termini economici assoluti quanto sul piano occupazionale».

Andrea Pellizzari, membro del Cda di Italian Exhibition Group, intervenuto in apertura, ha portato i saluti del presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, «rinnovando la soddisfazione e l’orgoglio di ospitare per la prima volta a Cosmofood le premiazioni del Veneto Food Excellence. Desidero congratularmi con tutti i premiati, non solo eccellenze della ristorazione, ma vero e proprio traino della potenza attrattiva ed economica di un territorio ad alta vocazione turistica».