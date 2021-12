A Padova e Treviso i due migliori sommelier Ais per la guida ristoranti che passione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sono a Padova e a Treviso i due migliori Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier Veneto secondo la quattordicesima edizione della Guida Ristoranti Che Passione. Si tratta di Giorgio Borin del ristorante La Montanella di Arquà Petrarca e di Maurizia Borsato del Ristorante Le Querce di Ponzano Veneto. La Guida ideata dall’editore Riccardo Penzo raccoglie più di 150 locali selezionati accuratamente da collaboratori e giornalisti in tutte le province del Veneto, arrivando fuori regione fino a Brescia e a Trieste. Grazie alla collaborazione con AIS Veneto tutti i ristoranti sono anche geolocalizzati nella Guida ai vini del Veneto – Vinetia.it e per i soci AIS è possibile acquistare la guida a un prezzo ridotto contattando la segreteria AIS Veneto. “A nome di AIS Veneto mi congratulo con i due Sommelier premiati – commenta il Presidente Marco Aldegheri – Un riconoscimento che ha ancora più valore dato il periodo che stiamo vivendo, dove la ristorazione è stata particolarmente penalizzata e molti aspetti di questo lavoro stanno cambiando. La guida dell’editore Riccardo Penzo è degna di lode, in quanto crea una rete nel territorio e soprattutto perché può coinvolgere, con la sua semplicità di fruizione, anche il giovane pubblico. Una strada che stiamo percorrendo anche noi con Vinetia.it, che conferma nella nuova release la propria vocazione digitale. C’è sempre più integrazione tra le nostre guide, infatti oltre alle promozioni concesse per seguire i corsi di AIS Veneto ai possessori della Card Ristoranti Che Passione, i locali proposti da Vinetia.it 2022 attingono alla selezione di Ristoranti Che Passione: persone che hanno fatto della loro passione per l’accoglienza un’esperienza da ricordare e consigliare, a cui faremo ricevere gratuitamente Vitae, la guida nazionale di AIS”. La Platinum Card Che Passione si ottiene acquistando la guida e diventando soci del circuito: si ha così la possibilità di usufruire di offerte promozionali dal 20 al 50 per cento a coppia su qualsiasi piatto ordinato. Con la guida cartacea si riceve immediatamente anche la versione digitale, che consente di prenotare direttamente nei ristoranti, mentre sono disponibili anche i nuovi ebook provinciali e l’app.chepassione.eu, scaricabile gratuitamente sugli smartphone.