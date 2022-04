Panini e passeggiata: le due “p” del brunch di pasquetta per ritrovare il benessere psicofisico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Pasquetta è tempo di brunch all’aria aperta, con la voglia di trascorrere in compagnia e fuori casa una delle più classiche feste della nostra tradizione. Per questa occasione gli chef Citterio propongono due panini sfiziosi da creare e portare con sé durante una scampagnata, una gita in montagna, al mare o al lago, condividendoli in famiglia o con amici. Un tipico brunch da organizzare dopo una passeggiata o una camminata e allo stesso tempo comodo e veloce, senza rinunciare al gusto. Citterio ha così interpellato la Dott.ssa Martina Toschi, Biologa e Nutrizionista, per avere una panoramica sullo stato di salute degli italiani e fornire dei consigli su come passare al meglio la Pasquetta 2022. “Le persone sono sempre più tristi - sottolinea Dott.ssa Toschi - Ideare una gita fuori porta, fare movimento e respirare la sensazione di libertà sono le cose che mancano di più nella vita di oggi, soprattutto dopo l’avvento della pandemia.

Perciò ritagliarsi una giornata di svago inserita all’interno di un contesto negativo come quello che stiamo attraversando può fare la differenza, questa volta in positivo, nella vita delle persone.” Il panino creato con ingredienti semplici ma allo stesso tempo gustosi può essere la perfetta concessione di Pasquetta abbinata a movimento e leggera attività fisica. Un brunch all’aria aperta presentato con due versioni di panino: una con una tartaruga integrale al Grancotto di Vignola Citterio 100% italiano, che anche grazie al suo gusto pieno e bilanciato esalta la delicatezza dei pisellini, l’eccellenza del pesto e la cremosità della robiola; l’altro con una ciabattina di grano duro al Salame di Milano Citterio 100% italiano, che con il suo profumo caratteristico e il suo sapore delicato si sposa con la croccantezza delle noci, la cremosità della robiola, la dolcezza del miele e la freschezza del soncino. “Il benessere psicologico al giorno d’oggi è fondamentale e si colloca sullo stesso piano di attività fisica e alimentazione sana - spiega la Dott.ssa Toschi -. E realizzare un brunch di Pasquetta di questo tipo rientra in una concessione alimentare che possiamo permetterci di fare, pur sempre inserita in un contesto di movimento e attività fisica. Se il benessere psicologico significa gustare in compagnia e all’aria aperta un panino, è giusto anche concederci un momento di questo tipo. Gustare qualcosa di sfizioso e rilassarsi con una bella camminata sono elementi che possono far ritrovare quel benessere psicofisico del quale abbiamo bisogno in questo particolare momento”.

LE RICETTE

Panino con Grancotto di Vignola, pisellini al pesto e robiola Ingredienti per un panino: 1 tartaruga integrale, 70g taglio fresco Grancotto di Vignola Citterio, 60g di robiola fresca, 30g di pisellini surgelati, 20g di pesto genovese senz’aglio, pepe nero macinato, 1 noce di burro Preparazione: in un pentolino fate sciogliere una noce di burro e cuocetevi i pisellini per circa 5 minuti aggiustando di pepe. Togliete dal fuoco e unite il pesto. Tagliate a metà il pane e spalmatelo nella parte inferiore con la robiola. Completate con i pisellini ed infine con le fette di Prosciutto cotto. Sovrapponete l’altra metà del pane ed ecco il panino pronto per la scampagnata. Tempo di preparazione 10 minuti Difficoltà Facile Panino con Salame di Milano, robiola, miele, noci e soncino Ingredienti per un panino: 1 panino tipo ciabattina di grano duro, 70g taglio fresco Salame di Milano Citterio, 50g di robiola, 1 cucchiaino di miele d’acacia, 20g di insalata soncino, 12g di gherigli di noce Preparazione: mettete le noci all’interno di una piccola padella antiaderente. Tostatele su fiamma media smuovendole spesso per evitare che si brucino, fatele raffreddare e tritatele grossolanamente con un coltello. Lavate le foglioline di insalata e asciugatele tamponandole delicatamente con carta assorbente. Tagliate il panino a metà in senso orizzontale. Spalmate la parte inferiore con la robiola, proseguite con l’insalata, le fette di salame, le noci e infine il miele. Sovrapponete la parte superiore del pane, esercitate una leggera pressione ed eccolo pronto per essere incartato e riposto nello zaino. Tempo di preparazione 15 minuti Difficoltà Facile