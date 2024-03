Pasqua, scopri il vino perfetto per ogni piatto

Selezionare il vino perfetto per il pranzo pasquale è un'arte che arricchisce la tavola e esalta ogni portata. Dai freschi spumanti per l'antipasto ai corposi rossi per i piatti principali, il giusto abbinamento crea un'armonia di sapori che rende il pasto un'esperienza memorabile. Ecco una guida agli abbinamenti ideali con i pregiati vini prodotti nella provincia di Treviso, per un pranzo pasquale all'insegna della tradizione e del gusto.

Antipasto: Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene DOCG

L'antipasto pasquale, spesso una sinfonia di sapori leggeri e primaverili, trova nel Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene il suo compagno ideale. Le sue bollicine fini e il gusto fresco e fruttato si abbinano alla perfezione con salumi delicati, formaggi freschi e antipasti di mare.

Primi Piatti: Bianco di Custoza DOC

Per i primi piatti, spesso a base di pasta fresca con condimenti leggeri o ricchi risotti primaverili, il Bianco di Custoza DOC è la scelta vincente. Con il suo bouquet delicato e le note floreali, questo vino bianco bilancia la ricchezza dei primi piatti senza sovrastarne i sapori.

Pesce: Soave DOC

Il pesce, ingrediente principe di molti pranzi pasquali, richiede un vino che ne rispetti la delicatezza. Il Soave DOC, con la sua struttura equilibrata e le sfumature di frutta a polpa bianca, esalta piatti a base di pesce al forno, grigliate miste o delicati crudi di mare.

Carne: Valpolicella Ripasso DOC

La carne pasquale, che si tratti di tradizionali agnello o capretto, trova nel Valpolicella Ripasso la sua anima gemella. Questo vino rosso, intenso e corposo, con note di frutti rossi maturi e una leggera speziatura, sostiene con eleganza la struttura e i sapori intensi dei piatti di carne.

Dolce: Torcolato di Breganze DOC

Per concludere in bellezza con la colomba pasquale, dolce lievitato simbolo di pace e rinascita, il Torcolato di Breganze offre dolcezza e complessità. Questo vino passito, con le sue intense note di miele, albicocca e frutta secca, abbraccia la sofficità e la fragranza della colomba, creando un finale di pasto memorabile.

Vini trevigiani

“Prima di tutto un buon...vino sincero” chiedeva Renzo ne I Promessi Sposi. Manzoni Spumante Dry di Ponte è proprio sincero, perfetto per il pranzo di Pasqua. Eleganti le sue nuance dal giallo tenue al verde salvia, fruttato e floreale nel profumo, fresco, sapido e delicatamente aromatico al palato. Si sposa perfettamente con piatti a base di pesce, crostacei, molluschi e con l'immancabile colomba. Per l'aperitivo la bottiglia giusta è il Prosecco DOC Rosé Ponte1948 che ha conquistato anche i giudici del Gran Premio Internazionale del Vino Mundus Vini ottenendo la Gold Medal.