Perchè la polenta fa bene: proprietà e ricette

La polenta in Veneto è molto più di un semplice piatto: è un simbolo della tradizione culinaria della regione. A Treviso non è solo un alimento, ma parte dell'identità culturale e storica. È un piatto che si mette in tavola molto spesso nei mesi freddi, in occasioni familiari e comunitarie, dalle feste tradizionali ai pranzi quotidiani. Questo alimento base, realizzato con farina di mais, ha radici profonde e si presenta in diverse varianti e abbinamenti, riflettendo la versatilità e la creatività della cucina locale.

Storia e Tradizione

La polenta ha iniziato a diffondersi nel Veneto a partire dal XVI secolo, dopo l'introduzione del mais dalle Americhe. Inizialmente era il cibo dei poveri, ma col tempo è diventata un elemento fondamentale della dieta regionale. Polenta Bianca e Gialla: Tradizionalmente, nel Veneto si trovano due tipi principali di polenta: la polenta bianca, fatta con mais bianco, e la più comune polenta gialla.

Consistenza: La polenta può essere servita morbida o lasciata raffreddare e poi grigliata o fritta.

In Cucina

La polenta è estremamente versatile in cucina, si può usare la gialla o bianca, o mescolarla quella di mais con grano saraceno. Può essere servita morbida o lasciata raffreddare e poi grigliata, fritta o al forno. Si abbina a: sopressa, salsicce, ragu di carne, baccalà, salsa di pomodoro, fagioli, funghi. Nel Trevigiano e nella zona veneziana è preferita la farina bianca che si sposa bene con piatti a base di pesce povero o di fegato, esaltati dal sapore più lieve del mais “biancoperla”, presidio Slow Food.

RICETTE

Per fare una buona polenta - Ingredienti: Farina di mais dalla grana grossa o integrale, acqua, sale. Preparazione: Portare a ebollizione l'acqua salata, versare lentamente la farina di mais, mescolando costantemente per evitare grumi. Cuocere a fuoco lento, mescolando frequentemente, fino a quando la polenta non si stacca dai lati della pentola. Infline per renderla più golosa si aggiune un po' di burro e formaggio

Idee per renderla più golosa

Con Sugo di Carne - Un classico ragù di carne o un sugo di salsiccia sono perfetti per accompagnare la polenta morbida.

Con Funghi e Gorgonzola - Saltare i funghi in padella con aglio e prezzemolo. Aggiungere gorgonzola a pezzi alla polenta calda e servire con i funghi sopra.

Polenta e Baccalà Mantecato - Preparare un baccalà mantecato (baccalà lavorato con olio d'oliva fino a renderlo cremoso) e servirlo sopra la polenta.

Polenta con Gulasch - Servire la polenta con un gulasch speziato, un piatto di carne stufata con paprika e cipolle.

Polenta con Ragu di Lenticchie - Per un'opzione vegetariana, preparare un ragù di lenticchie con pomodoro e erbe aromatiche.

Polenta al Forno con Salsa e Formaggio - Coprire la polenta con salsa di pomodoro e una generosa spolverata di formaggio, quindi gratinare in forno.

- Coprire la polenta con salsa di pomodoro e una generosa spolverata di formaggio, quindi gratinare in forno. Frittelle di Polenta - 150 g di polenta avanzata, 50 g di farina, 25 g di zucchero, 2 cucchiai di olio, Scorza di un limone, Zucchero a velo q.b., Cannella in polvere q.b. Procedimento: Unire alla polenta avanzata la scorza di limone grattugiata, la farina bianca e lo zucchero. Impastare fino a ottenere una consistenza morbida. Stendere l'impasto su un piano, tagliarlo a forma di disco e friggerlo in padella con olio caldo. Servire le frittelle spolverate con cannella in polvere, zucchero a velo e un tocco di limone.

Perchè fa bene

La polenta è ricca di carboidrati complessi, che forniscono energia duratura. È anche una buona fonte di fibre, essenziali per la salute dell'apparato digerente. A basso contenuto di grassi e naturalmente priva di glutine, la polenta è un'opzione eccellente per chi segue una dieta senza glutine. Questi benefici rendono la polenta un alimento non solo gustoso ma anche nutrizionalmente valido, adatto a diverse esigenze dietetiche e stili di vita.

Dona energia: Grazie al suo alto contenuto di carboidrati complessi, la polenta fornisce energia rilasciata lentamente, ideale per mantenere i livelli di energia stabili.

Migliora la digestione: La fibra presente nella polenta aiuta a regolare il sistema digestivo, prevenendo problemi come la stitichezza.

Cuore sano: Essendo a basso contenuto di grassi e senza colesterolo, la polenta può contribuire a una dieta salutare per il cuore.

Essendo a basso contenuto di grassi e senza colesterolo, la polenta può contribuire a una dieta salutare per il cuore. Controllo del Peso: La polenta può essere parte di una dieta equilibrata per il controllo del peso, grazie al suo potere saziante e al basso contenuto calorico.

Regola la glicemia: La farina di mais a basso indice glicemico aiuta a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue e a garantire un senso di sazietà prolungato.

Riattiva la circolazione: Contiene rutina, che rafforza i vasi sanguigni e migliora la circolazione, contribuendo a ridurre la cellulite.

Fa bene ai reni: Ha un effetto depurativo, favorendo l'eliminazione dei ristagni di liquidi e beneficiando la funzionalità renale.

È ricca di proteine: Sia la polenta di grano saraceno che quella di mais offrono un buon apporto proteico.

Ha meno calorie della pasta: Con un apporto calorico che oscilla tra le 80 e le 130 calorie per 100 grammi, è una scelta meno calorica rispetto alla pasta.

Ricca di sali minerali e vitamine: Un piatto di polenta è ricco di sali minerali e vitamine B ed E , essenziali per il benessere psicofisico.

Contiene il Triptofano: un precursore della serotonina, aiuta a combattere depressione, ansia e insonnia.

La polenta non è solo un piatto confortante e rassicurante, ma anche un alimento nutriente che offre numerosi benefici per la salute. La sua versatilità la rende adatta a un'ampia gamma di piatti, rendendola un'aggiunta preziosa a qualsiasi tavola. Che sia servita in un pasto casalingo o come parte di un piatto gourmet, la polenta continua a essere un alimento amato e apprezzato.