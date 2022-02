Tiramisù World Cup, cooking-class per festeggiare San Valentino

Perché non dimostrare l’amore per la propria dolce metà con un tiramisù? San Valentino si avvicina e la Tiramisù World Cup ha deciso di organizzare due cooking-class con i campioni del 2021, Elena Bonali (ricetta creativa) e Stefano Serafini (ricetta originale), che guideranno le coppie nella preparazione del celebre dessert italiano.

Un'ora da regalare alla propria dolce metà, oppure da trascorrere insieme, imparando in due i segreti per il Tiramisù più buono del mondo, stando comodamente a casa. Due cooking-class per imparare a preparare il dolce al cucchiaio tipico della tradizione trevigiana. Prenotando entro il 14 febbraio, e collegandosi direttamente dalle cucine di casa propria, gli iscritti potranno essere guidati e conoscere le migliori tecniche di preparazione del tiramisù a tema San Valentino, grazie ai consigli dei due esperti campioni. Regalare quest'esperienza è semplice, basterà seguire le istruzioni contenute al seguente link.