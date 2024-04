Come fare la Caprese, torta di cioccolato e mandorle della grande tradizione italiana

Mandorle, burro e cioccolato danno vita a un dolce sublime, entrato a pieno titolo nella tradizione dolciaria partenopea. La Torta Caprese nacque nel 1920 quando Carmine Di Fiore, pasticcere di Capri, dimenticò di aggiungere la farina all'impasto. Il risultato fu una torta che conquistò tutti per il suo perfetto equilibrio di morbidezza e umidità. Questo dolce, nella sua semplicità, esalta ad ogni morso l'intenso gusto del cioccolato e il sapore rotondo delle mandorle. Grazie alla sua consistenza morbida e scioglievole, dovuta all'interno umido e cioccolatoso, è diventato nel tempo l'alternativa alla Sacher e uno dei simboli della grande pasticceria italiana.

Ricetta Torta Caprese

Ingredienti: 150 g di cioccolato fondente di buona qualità al 50% (70% se si vuole accentuare il gusto), 150 g di burro, 150 g di mandorle pelate ( o farina di mandorle per una torta più soffice), 150 g di zucchero semolato, 5 uova grandi, un pizzico di sale, zucchero a velo per decorare

Procedimento: Preriscalda il forno a 180°C e prepara uno stampo da 20 cm di diametro, imburrandolo e infarinandolo leggermente. Sciogli il cioccolato a pezzi e il burro a bagnomaria, mescolando fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Lascia raffreddare. Trita finemente le mandorle in un mixer con 50 g di zucchero, fino ad ottenere una farina fine. In una ciotola, monta i tuorli con i restanti 100 g di zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il cioccolato fuso raffreddato al composto di tuorli e zucchero, mescolando delicatamente. Unisci la farina di mandorle mescolando bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Monta gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale. Aggiungi gli albumi montati, mescolando delicatamente dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Versa l'impasto nello stampo preparato e cuoci in forno per circa 35-40 minuti. La torta dovrebbe rimanere umida al centro. Lascia raffreddare la torta nello stampo per almeno 30 minuti prima di sformarla. Spolverizza con zucchero a velo prima di servire.

Seguendo questi passaggi, otterrai una Torta Caprese con una consistenza umida e cioccolatosa, arricchita dal sapore delle mandorle tritate, perfetta per ogni occasione.

Abbinamento vino: Fondente e mandorle richiedono un passito da uve a bacca rossa, come un Recioto della Valpolicella o un Porto.

Storia della Torta Caprese

Come su ogni icona gastronomica che si rispetti, anche sulla torta caprese ci sono varie leggende. Se appare certa l’origine campana, sul resto non si nutrono certezze. Qualcuno dice sia nata a corte per emulare la Sacher tanto cara a una principessa austriaca punta dalla nostalgia; altri che nel 1920 un cuoco l’abbia ideata a Capri per un gruppo di malavitosi americani; oppure che sia finita la farina, o una semplice dimenticanza. Comunque sia andata il risultato è stato strepitoso.

Sal de Riso, ambasciatore della pasticceria borbonica nel mondo, della Caprese ne ha fatto un cavallo di battaglia. “Si tratta di uno dei primi dolci che ho proposto, anche per la sua facilità di esecuzione. Ma nel tempo l’ho fatto mio, soprattutto variando le proporzioni fra gli ingredienti, che devono essere eccellenti, dal burro fresco di centrifuga alla frutta secca italiana, al cioccolato al 50% di cacao. La ricetta originale è senza farina, quindi naturalmente non ha glutine.