Da Panatta racquet club il 3^ di tennis va al veronese Meggiorin, Bonacina 2°

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Panatta Racquet Club il torneo di 3^ categoria parla veronese. Su tutti i 104 tennisti svetta l’under 18 veronese Edoardo Meggiorin. Kermesse diretta da Moira Baratto e Debora Comici che sono riuscite a chiudere puntualissime una bella competizione. Non è riuscito nell’impresa il pinturicchio trevigiano Massimo Bonacina, che non è riuscito a contrastare la verve del giovane veronese del Dossobuono. Il maestro con tessera dell’Ostani Montebelluna ha dovuto rincorrere le veloci giocate di Meggiorin prontissimo ad accaparrarsi la seconda categoria avanzata, soccombendo per 6/1 6/2. Terzi posti per il bolzanino Davide Covi e per l’altro veronese Matteo Pasotto. Un awards per l’under 18 Michele Rignanese dell’Eurosporting Treviso prontissimo a cavalcare la testa della 3^ categoria, portando al long tie-brak il numero due del seeding. Tre vittorie per Federico Rossato del Trebaseleghe e per l’under 18 bassanese Leonardo De Antoni. Ottima la prova del 4.1 veneziano Luca Boscolo che dopo essersi qualificato nel main draw dalla 4^ categoria ha sconfitto un 3.2 e portato al 3° set il semifinalista Covi. Nel frattempo la macchina organizzatrice sta già allestendo il torneo di Padel per Vip che si terrà dal 1 al 3 Aprile a cura di Vpe20 per informazioni 348-7166671. Sono 99 gli iscritti all’Alpe Adria in programma a Vedelago maschile e femminile fino al grado 3.4. Main draw che necessita dei qualificati di 4^ categoria che verranno definiti nella giornata di Venerdì 18. Queste le partite di oggi. Match clou alle 13.30 Peruzzo-Quintano; alle 16.30 Zara-Minetto; alle 18 Conte Cesari; per il draw rosa sempre alle 18 Buscato-Lo Faro e alle 19.30 Bianchi-Sebastiano; segue per il maschile Gastaldin-Andolfatto partita attesa per vedere la maturità di Gastaldin che da 4.4 ha già liquidato grossi calibri ed il suo avversario di turno che riesce a sovvertire i pronostici. Alle ore 21 altra mina vagante Matteo Vistosi con altro giocatore d’esperienza Maurizio Bonaldo, e Bruna-Mugnuolo. Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 Marzo a Sernaglia della Battaglia con 66 concorrenti in lizza, coordinati da Gianluca Viezzer e Renzo Mancuso. Gare di Venerdì 18 con 4 incontri che inizieranno dalle ore 18.00. A Volpago nel weekend 19 e 20 Marzo c’è il 20° Rodeo Maschile Trofeo Michele Carletti, 32 i tennisti in lizza diretti da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Alla Barchessa rodeo femminile di 4^ categoria diretto da Paolo Borin e la supervisione di Nadia Schiavon con 32 partecipanti. A Motta di Livenza Tpra maschile diretto da Mauro Granzotto, draw che si giocherà all in a day Domenica 20/3.