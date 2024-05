"Abitare il Futuro": a Treviso un convegno sul tema della sostenibilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si terrà venerdì pomeriggio alle 16.30 presso l'Hotel Maggior Consiglio di Treviso il convegno "Abitare il Futuro: Tra case Green e case Grey - Strategie per la Sostenibilità Territoriale e la Crescita Economica nel Territorio",. organizzato dall’Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari Riuniti AIR ITALIA. L'incontro, volto a conoscere e affrontare le nuove sfide imposte dalla situazione attuale, sarà introdotto dal Presidente Nazionale di AIR ITALIA, il trevigiano Moreno Marangoni, che alla luce delle recenti direttive europee e delle sfide socio-economiche in atto, analizzerà la situazione nazionale e il suo impatto sul territorio veneto e trevigiano,Tra i relatori, il Prof. Vittorio Filippi, sociologo e docente presso l'Università Ca’ Foscari e l'Università di Verona, noto per le sue ricerche nel campo della famiglia, della demografia e dei consumi; l'Avv. Alessandra Nava, del Comitato IV Treviso Territori al Centro, che interverrà per sottolineare l'importanza della politica territoriale a livello locale e Lisa Grosso, Presidente di ANCE Veneto - Giovani Costruttori, offrirà il punto di vista del mondo imprenditoriale sulle sfide future e sull'importanza della promozione della ricerca e dello sviluppo per soluzioni sostenibili. L'evento si propone di analizzare la situazione nel suo complesso e di trasformare le sfide in opportunità per l'intera comunità. Come afferma Marangoni, "nessuno si salva da solo", e pertanto è fondamentale la conoscenza e la consapevolezza dell'opinione pubblica per indirizzare le politiche decisionali. Questo diventa particolarmente importante in un periodo in cui la ricerca di consenso è all'ordine del giorno. Per ulteriori informazioni e per partecipare all'evento, è possibile contattare la Presidenza Nazionale presidenza@air-italia.org o il responsabile Roberto Loschi eventi@air-italia.org