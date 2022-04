https://www.trevisotoday.it/~go/i/34423912239343

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In questo suo secondo libro l’autrice intreccia realtà a fantasia, perché è convinta che la vita porti sempre con sé un po’ di magia, se solo glielo si permette. Cosa lega un cane che ringhia a chiunque veda, una capra vanitosa, una gatta con un solo occhio, una donna scorbutica, delle cavie che corrono indisturbate tra le zampe dei gatti, una ragazzina dall’aria angelica, altri cani, altri gatti, un pavone, donne e uomini che più diversi tra loro non potrebbero essere, a un casolare diroccato? Forse solo creature celesti che si aggirano tra stelle e pianeti saprebbero rispondere, ma non si vogliono intromettere negli affari umani e allora si limitano ad aspettare con pazienza il finale, rischiarando solo un po’ il cammino di questa strana compagine. Ne “L’anagramma della stella” storie di animali si intrecciano a quelle di donne e di uomini, talvolta in un’atmosfera di sogno, altre volte di cruda realtà. Alla fine, quello che viene messo a nudo sembra proprio essere l’animo umano. "Sono affascinata dalla gente comune – ha chiarato l’autrice Barbara Cremaschi. Mi interrogo osservando persone che non conosco chiedendomi quale potrebbe essere il loro vissuto, cosa nasconda il loro intimo e come si traduca nell'aspetto esteriore, nei gesti, nelle passioni. Il rapporto con gli animali, che stanno diventando sempre più compagni delle nostre vite, trovo sia una chiave per rivelare quanto cela l'animo umano." Come scrive la giornalista Alessia De Marchi: “Sì, Rosa è una gattara, ma sarebbe riduttivo fermarsi qui per raccontare la sua storia, quella dei suoi compagni di avventura e quella dei tanti Sirio, Claretta, Achille, Tyson, Milady, Gea, …, protagonisti miagolanti, abbaianti, belanti - e chi più versi ha più ne metta – di L’anagramma di una stella. Meglio lasciarsi solleticare dalla curiosità ed entrare in un vecchio casolare immerso nella campagna veneziana pronti a scoprirvi un angolo di paradiso. Barbara Cremaschi ti accompagna a conoscere tante piccole, grandi stelle, che si illuminano appena una mano le accarezza e ricambiano ogni attenzione con mille fusa, sincera fedeltà e incondizionata gratitudine, perché nessun incontro succede per caso”. Titolo: L'anagramma della stella Autrice: Barbara Cremaschi Casa editrice: Il Prato Collana: Le Meleagrine Pagine: 208 Costo: 15,00 euro ISBN: 9788863365771 BIOGRAFIA Barbara Cremaschi è nata in Liguria e cresciuta in Veneto dove vive tuttora. Laureata in chimica industriale, ha lavorato per quasi vent’anni al petrolchimico di Porto Marghera ed è ora impiegata nel settore ambientale. Per la casa editrice Il Prato ha pubblicato con il collettivo Norah Gelbe i due gialli “La ragazza bambola” e “Un mare di luppolo” e la raccolta di racconti a tema “Gotico Venexiano”. Sempre con Il Prato ha pubblicato nel 2019 “Cosa fa quest’intrusa in casa mia? Diario di resistenza gattesca”. Collabora inoltre con riviste letterarie online. In questo suo secondo libro intreccia realtà a fantasia, perché è convinta che la vita porti sempre con sé un po’ di magia, se solo glielo si permette. Pagina Facebook: @bcremaschi.2 Ph Credits: Franco Mannocci