Opportunità di lavoro: dal 22 al 26 maggio a Asolo People Week di Eurointerim

Da lunedì 22 a venerdì 26 maggio presso la Filiale Eurointerim di Asolo (TV), in Viale Tiziano 6/A, avrà luogo la People Week, una settimana interamente dedicata al dialogo con le Persone e alle proposte di lavoro della zona di Asolo (TV). L’appuntamento è dedicato a chi cerca lavoro e a chi desidera valutare nuove prospettive professionali grazie al personale esperto nella Ricerca e Selezione del Personale. In base alle esigenze si potrà ricevere gratuitamente: consulenza sul percorso professionale, suggerimenti su come valorizzare la propria candidatura, indicazioni su come migliorare il Curriculum Vitae, consigli su come proporsi al meglio durante un colloquio di selezione. Inoltre per i candidati sarà possibile accedere alle molteplici offerte presso le più importanti aziende del territorio sia a tempo indeterminato che determinato. Eurointerim Spa Società Benefit, Agenzia per il Lavoro, offre l'opportunità, sia per figure professionali alla prima esperienza che per persone già esperte, e per le mansioni più diversificate: Operai/e, Assemblatori meccanici, Assemblatori/Assemblatrici di calzature sportive, Lavoratori/lavoratrici stagionali, Operatori/Operatrici della Logistica, Verniciatori, Neolaureati/e, Neodiplomati/e, Profili Amministrativi/Acquisti/Back Office, Ingegneri, Chimici, Magazzinieri e tante altre opportunità Invia una mail, possibilmente con Curriculum Vitae, a asolo@eurointerim.it, verrai ricontattato dal nostro personale per fissare un appuntamento. Tutte le offerte sono costantemente aggiornate sul sito www.eurointerim.it La ricerca può essere fatta per Area Funzionale e Provincia oppure per Filiale. Segui Eurointerim anche sui Social: Facebook https://www.facebook.com/eurointerimspa Linkedin https://www.linkedin.com/company/eurointerim-s-p-a- Instagram https://www.instagram.com/eurointerimspa