Asolo sotterranea. Il fascino nascosto degli acquedotti asolani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Museo Civico di Asolo è lieto di annunciare il ritorno tanto atteso dell’evento “Asolo sotterranea”, un’occasione che permetterà di scoprire una parte straordinaria della storia di Asolo. Il 10 settembre 2023 ci sarà la possibilità di vivere un’emozionante avventura immersi nella scoperta dell’acquedotto “Bot”, costruito dai Romani nel lontano I secolo d.C., e del “Gattolo”, un affascinante acquedotto medievale risalente verosimilmente al XII secolo. Questi due antichi cunicoli sotterranei, nascosti sotto le colline del Monte Ricco e del Colmarion, rappresentano rispettivamente una testimonianza straordinaria dell’ingegnosità romana e dell’astuzia della nobile famiglia de Pardis, che ha plasmato la storia dell’approvvigionamento idrico di Asolo, scavando il “Gattolo” all’interno della loro proprietà e poi distribuendo l’acqua attraverso la fontana pubblica, oggi in Piazza Garibaldi. Le visite guidate saranno condotte dalle esperte guide speleologiche di Treviso Sotterranea che forniranno ai partecipanti i caschetti e la luce per accedere ai cunicoli. Si invitano i partecipanti ad indossare scarponcini da montagna o stivali di gomma e abbigliamento comodo. La partecipazione all’evento richiede una prenotazione anticipata contattando il numero 347 5735246 o il numero 0423 952313, oppure inviando un’email a info@museoasolo.it fino a esaurimento posti. Dettagli dell’evento: • Data: 10 settembre 2023; • Quattro turni di visita: ore 10.00, 11.30, 14.30, 16.00; • Punto di incontro: biglietteria del Museo Civico di Asolo; • Costo: 12 euro a persona (comprensivi di assicurazione); • Limite minimo di età per la partecipazione: 14 anni; • Guida: esperti speleologi di Treviso Sotterranea.