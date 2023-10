Asolo e Venezia, dal 7 ottobre al via 3 concerti e 4 seminari gratuiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al via dal 7 ottobre al 4 dicembre 2023 concerti e seminari gratuiti e aperti a tutti, sostenuti dalla Regione del Veneto e dedicati alla commemorazione del primo cinquantenario della morte del musicista Gian Francesco Malipiero (Venezia, 1882 – Treviso 1973). Protagonisti 30 giovani musicisti del Conservatorio ‘Benedetto Marcello’ di Venezia, che si esibiranno in tre concerti, a Venezia (il 7 e il 14 ottobre) e ad Asolo (l'11 novembre). Oltre alle performance, sono previsti quattro incontri di studio (6, 8, 24 novembre e 4 dicembre), ideati e coordinati dalla Fondazione Ugo e Olga Levi, incentrati sull'impegno culturale che Malipiero ha avuto nei territori di Venezia e Asolo. Al centro degli incontri di studio i filoni che hanno accompagnato Malipiero nella sua attività musicale: il richiamo all’antico e l’impegno verso le novità, come il coinvolgimento nella composizione di musica per film e l’interesse per il patrimonio bibliografico musicale. Paolo Da Col, Roberto Calabretto, Sandro Cappelletto, Fabrizio Borin, Maria Ida Biggi, Cesare Fertonani e Carlo Montanaro sono alcuni degli specialisti che sono stati coinvolti nel progetto scientifico delle celebrazioni malipieriane. “Si tratta di una manifestazione che mira soprattutto a far conoscere l’operato di questo maestro alle nuove generazioni - commenta il Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Levi Roberto Calabretto -. Per questo sono stati coinvolti giovani interpreti e anche giovani musicologici che si sono confrontati con una delle figure di maggior interesse del novecento musicale italiano". Le performance dei giovani strumentisti delle Classi di Musica da Camera del Conservatorio, organizzate da Città in Festa e dal Conservatorio ‘Benedetto Marcello’, in collaborazione con il Comune di Asolo e la Fondazione Centro Musicale Malipiero, saranno precedute da una breve introduzione storico scientifica a cura dei musicologi del gruppo Alumni della Fondazione Levi, mentre il concerto di Asolo vedrà la partecipazione di una voce recitante che leggerà stralci dalle prose malipieriane offrendo l’occasione al pubblico di conoscere la mole di scritti di Malipiero, mettendo in luce anche la sua biografia. Al seguente link è possibile consultare il programma completo degli appuntamenti: https://www.fondazionelevi.it/event/gian-francesco-malipiero-tra-venezia-e-asolo/