Da Atempo arriva Miria for analytics

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La gestione di quantità sempre crescenti di dati distribuiti in archivi eterogenei e non strutturati è una realtà complessa e comune per molte aziende. La domanda è rivolta a software professionali di immediato utilizzo, in grado di aggiungere alla gestione quotidiana, strumenti di analisi e reportistica dell’attività svolta. Miria for Analytics, evoluzione del consolidato software Miria di Atempo, è stato sviluppato appositamente per aiutare gli utenti in questo difficile compito grazie anche ad un’unica interfaccia utente. “Comprendere come utilizzare i dati presenti in storage multipli è sempre più complesso nelle odierne infrastrutture ibride”, dichiara Ferhat Kaddour, Vice President of Sales and Alliances in Atempo. “Però gli utenti (i clienti) vogliono poter valutare in modo rapido ed efficace l’uso di storage e dataset per ottimizzare i loro workflow nell’ottica di migliorare il servizio e diminuire il TCO (Total Cost of Ownership)”. Miria for Analytics consente agli utenti di individuare ed identificare facilmente le informazioni grazie ai metadati, anche in infrastrutture complesse.

Le aziende potranno così prendere appropriate decisioni sullo spostamento e sull’archiviazione dei dati, senza modificare i requisiti di governance. Miria for Analytics permette alle aziende di anticipare le future necessità di storage grazie alle nuove funzionalità di automazione, dashboard e reportistica che permettono di tenere sotto stretto controllo i requisiti dello spazio di archiviazione. Il software consente anche di identificare i dati non critici, quindi deciderne la loro archiviazione o spostamento in spazi meno costosi come ad esempio su nastro o in cloud. Miria for Analytics può essere utilizzato con qualsiasi browser e non ha costi aggiuntivi per i clienti Miria. In Italia, Maleva da decenni fornisce un supporto tecnico di qualità certificato sui prodotti Atempo info@maleva.it.