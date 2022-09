“Axon seven tem, coppa Italia: a Misano per il round finale”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ad ospitare la Coppa Italia Federmoto 2022 in programma questo weekend, teatro dell’ultima tappa stagionale valevole per le competizioni Dunlop Cup, Pirelli Cup, Trofeo Italiano Amatori e Yamaha R3 Cup. I protagonisti Axon Seven Team a scendere in pista sono: Gianluca Baratto, Giorgio Besana, Fabio Carminati, Anthony Della Volpe, Omar Ranghetti e Roberto Torretta. Il Round 6 prevede un ricco programma di gare e un’altissima partecipazione dei piloti, in vista della finale che vedrà salire sul podio i campioni 2022. Il pilota di Noale Baratto torna a mettersi in gioco dopo lo stop per un problema fisico che lo ha tenuto lontano dalle competizioni: fiducioso di far bene, si impegnerà al massimo per dare il meglio di sé sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. E, intanto, si intravede un arcobaleno sulla pista bagnata in questo venerdì precedente all’ultima gara della stagione del Trofeo Italiano Amatori e si spera nel bel tempo di domani, in occasione delle qualifiche. Il resto della squadra di Paolo Cannizzaro, invece, affronterà l’ultimo Round del Campionato Italiano Velocità a Imola, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, il prossimo 8 e 9 ottobre, dove le aspettative sono tante e l’adrenalina pure! Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it