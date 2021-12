Belluno, Rosetta Tramontin è il nuovo segretario provinciale della Ugl salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si rafforza la presenza della Ugl Salute in Veneto con la nomina a Segretario Provinciale di Belluno di Rosetta Tramontin. Nata nel 1967, lavora come OSS nella USLL 1 Dolomiti presso l’Ospedale di Pieve di Cadore. “Ringrazio la Segreteria Nazionale e quella Regionale del Veneto – dichiara Rosetta Tramontin – per la fiducia che mi è stata accordata. Cercherò di mettermi a disposizione dei lavoratori per tutelare i loro diritti e la loro sicurezza in un momento così complicato per la sanità come quello che stiamo vivendo con l’emergenza per la pandemia”. Il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano porta il saluto della Ugl Salute. “La squadra coordinata dal Segretario Regionale Stefano Tabarelli – dice - sta svolgendo un ottimo lavoro sul territorio. La nomina a Belluno di Rosetta Tramontin sono certo consentirà alla nostra Federazione di radicarsi con ancora più incisività al fianco degli operatori sanitari”.