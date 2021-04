Bottega regala 50mila spumanti ai ristoratori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sandro Bottega, sempre attento alle tematiche sociali, ha deciso di schierarsi a fianco dei ristoratori e di regalare loro 50 mila bottiglie di spumante. Un piccolo gesto di solidarietà che vuole esprimere vicinanza ad una categoria di piccoli imprenditori che stanno lottando e resistendo per nbon chiudere la loro attività. Un gesto che non ha l'ambizione di sostituire i ristori o i sostegni ma che manifesta in modo concreto la solidarietà da parte di un'azienda nel comparto alimentare. Bottega spa, una delle maggiori aziende vinicole italiane (esporta in 145 paesi nel mondo) ha anch'essa risentito molto della prolungata crisi di questo settore. La cantina trevigiana nel 2020 nel canale dettaglio ha perso, in Italia, il 40% del proprio fatturato rispetto al 2019.