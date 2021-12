Tornano le bottiglie Alexander con le simbologie. Ora tocca ai mondiali del Qatar

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottega tornerà a regalare emozioni con le simbologie delle sue grappe Alexander in vetro soffiato che, negli ultimi vent’anni, hanno conquistato le simpatie di mezzo mondo e l’amore dei collezionisti visto che, al lancio di ogni nuovo simbolo, è sempre stata praticata l’edizione limitata. Lo fu per il Discovery, per i cerchi olimpici, per il ponta di Molstar, per i volti dei più noti statiti presenti e passati, per lo scoiattolo simbolo di Cortina, per la Mole Antonelliana e circa un centinaio di altri simboli tra cui i più semplici furono il grappolo, il cuore, l’aereo, la luna. Con la sua Soffieria Alexander che sta realizzando migliaia di bottiglie (ma anche bicchiere, caraffe e piatti, tutti in vetro, dei quali alcuni grandi della moda si sono innamorati) che, nel 2022, partiranno la simbologie dei mondiali di calcio del Qatar. Verosilmente l’azienda vinicola trevigiana immetterà sul mercato il simbolo della bandiera del Qatar splendente nel sole e il logo presentato mesi orsono. Tutte le bottiglie in vetro soffiato Alexander saranno commercializzate, come sempre, nei duty free aeroportuali e navali e in tutti i canali Traver Retail