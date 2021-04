Corso di formazione Covid per il volontariato, 15 partecipanti da Breda

Grazie a video online, preparati dal Csv, hanno appreso come fare attività in sicurezza

Sono 15 i cittadini del comune di Breda di Piave che hanno concluso il corso di formazione online per volontari, aperto ad associazioni locali e singoli interessati. Pillole video, da consultare facilmente su tablet, smartphone e pc, per acquisire elementi di conoscenza sulla pandemia e indicazioni utili a svolgere l'attività di volontariato in piena sicurezza e salute. Cinque gli argomenti trattati: introduzione sulla pandemia, ruolo del distretto sociosanitario, garante di servizi ed interventi sicurezza in tempo di covid, psicologia dell'emergenza e testimonianze del volontariato. Il corso, al termine del quale viene rilasciato un attestato di partecipazione, è stato organizzato da Croce Rossa Italiana e Volontarinsieme - CSV Belluno Treviso con Ulss2 e Protezione Civile. I contenuti sono disponibili sulla piattaforma TOM fino al 30 aprile. Per iscriversi è sufficiente compilare il form online.

«Siamo fieri -afferma Adelaide Scarabello, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Breda di Piave- dei 15 nostri concittadini che hanno scelto di partecipare al corso. Molti di loro si sono già attivati nel contrasto alla pandemia, alcuni lo facevano già prima e grazie alle lezioni online hanno acquisito nuove competenze. Ringrazio il Csv, la Croce Rossa e tutti i volontari, sia chi ha già concluso il corso sia chi si sta ancora formando. La formazione è un elemento fondamentale per tutte le attività, anche per non far sentire soli i nostri anziani. Siamo contenti che altri concittadini stiano prendendo esempio, in modo da essere pronti quando si attiveranno per aiutare la comunità».

«La formazione -commenta Alberto Franceschini, Presidente Csv Belluno Treviso- è fondamentale per prevenire i rischi di contagio e difendere la salute sia dei volontari, quotidianamente in prima fila nell'assistenza alle persone più fragili, sia degli assistiti. Un impegno prezioso a favore della comunità, soprattutto in questa fase così delicata, che deve necessariamente essere tutelato al più presto con la vaccinazione di tutti gli operatori del volontariato».