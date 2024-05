Caos Citroen: C3 e DS3 veicoli bloccati. L'attacco di Consumatori 24

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sono giorni di preoccupazione per i proprietari di auto Citroen modello C3 e Ds3. Migliaia sono state le raccomandate ricevute dall'utenza, con le quali la casa madre del gruppo Stellantis ha intimato a sospendere la guida dei veicoli in oggetto. A quanto pare il problema ha sede negli airbag i quali, a causa della presenza di un particolare prodotto chimico all'interno di essi, nel corso degli anni sembrerebbero essersi deteriorati sino a causarne difetto. Questi, durante la guida, anche in assenza di urto, potrebbero attivarsi provocando il rischio per il conducente ed eventuali passeggeri di incorrere in lesioni anche gravi. Le Citroen C3, prodotte dal 9 aprile 2009 al 20 febbraio 2017, e le Ds3, uscite dalle fabbriche dal 26 giugno 2009 al 30 maggio 2019, sono tutte state richiamate in officina per la sostituzione dei pezzi, ma le auto coinvolte sono oltre 600 mila, la mole di lavoro è enorme e i pezzi di ricambio troppo pochi. Il risultato è un'allungamento indefinito dei tempi di attesa, i veicoli fermi in garage impossibilitati a muoversi anche per brevi tragitti. Certamente, questo è sinonimo di disagio per molte famiglie, soprattutto per quelle che non dispongono di un secondo autoveicolo. Anche da Treviso sono pervenute varie segnalazioni, come in tutta Italia sono stati segnalati centinaia e centinaia di casi. Consumatori 24 evidenzia un importante quantità di richieste di assistenza da parte dei propri utenti che, ritrovandosi senz'auto, senza pezzi di ricambio e soprattutto senza una soluzione concreta al problema, chiedono aiuto.

"E' opportuno prendere tempestivamente posizione per creare i presupposti per un'eventuale azione risarcitoria al disagio che è stato causato. Questo servirà anche a mettere pressione all'azienda affinché adempia ai suoi obblighi. Ad ogni modo, - Riferisce un responsabile di Consumatori24. - l'associazione, in modo autonomo e indipendente, prenderà presto contatti diretti con l'azienda al fine di tutelare i suoi soci." Pertanto, si invita gli utenti coinvolti a formulare la propria segnalazione al fine di ricevere il giusto supporto legale per la risoluzione di questo spiacevole avvenimento.