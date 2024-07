Carcere: la dignità di Caino, dà valore anche ad Abele

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I dati sulla situazione carceraria in Italia sono drammatici. Tanto per capire di cosa stiamo parlando. I detenuti nei 190 istituti penitenziari italiani attualmente sono 61.049 (di cui 2.587 negli istituti veneti). La capienza ufficiale sarebbe di 51.178: ci sono, quindi, 13.500 persone in più del dovuto, e tutto questo produce una media del 117,2% di sovraffollamento. A questi si dice vadano aggiunti almeno altri 3mila posti non disponibili per vari motivi operativi. I morti in carcere, anno 2023 sono stati 157, di cui 69 per suicidio. Mentre in questi primi sei mesi del 2024, i morti sono stati 107, di cui 49 suicidi. E' nomea comune che sono fortemente insufficienti i servizi sanitari operanti nella carceri. Come lo è quello della mancanza di educatori. Una giustizia che non piace a nessuno, da diverso tempo. Non piace ai cittadini, che ne sono vittime, preoccupati della loro gestione. Viene giudicata ampiamente inadeguata e derisa in televisione e dalla stampa. Insomma, è un'ingiustizia totale. E' una sofferenza e paura per molti, come è diffusa la colpevole indifferenza. Loro, i molteplici Caini, sono considerati “dei bastardi civili” e quindi, chi se ne frega, lasciamoli marcire nel loro brodo. Indifferenza. Sicuramente. Mai come oggi, c'è un forte e diffuso risentimento verso questa situazione. Questo risentimento è oggi in parte organizzato e gestito, in minima parte, da una élite culturale e sociale. Non trova invece sostegno nella politica e nelle persone, che spesso si indignano e la manifestano nelle piazze. L'indifferenza, invece, trova molti proseliti. Ad esempio, è di fatto caduta nell'oblio l’attenzione della Chiesa sociale sulle problematiche delle persone detenute. Lo stesso Papa Francesco non ha ricevuto reazione attiva all’annuncio del "Giubileo specifico 2025 sulle carceri". Disse il Papa che l'Anno Santo 2025, che ha come tema "Pellegrini di speranza", e quindi in questo contesto aprirò "una Porta Santa in carcere". Chiara è la volontà di Papa Francesco. Scarsa è stata ed è la reazione, sia della società civile che della Chiesa. Un'altra iniziativa importante è stata anche la “maratona sulle carceri” dell'Unione Camere Penali italiane (importante associazione dei penalisti italiani). Ha attivato centinaia di persone, per la stragrande maggioranza erano degli addetti ai lavori. Parole e testimonianze importanti davanti alle carceri, che denunciavano l’orrore del carcere. Anche questa è stata una cosa bella, ma con scarso appeal operativo. Continua e argomentata è la denuncia per gli spazi che si restringono nelle attività ricreative nelle carceri. Lo si fa per rispondere alle direttive per ragioni di sicurezza emanate dal Governo. Questa situazione è denunciata anche dalla stessa Polizia giudiziaria, anche lei vittima di questa cultura angherista e punitiva. Questa strada ormai è un declivio in discesa, visto che non passa giorno in cui non si chiedano nuove leggi punitive. E' di questi giorni e parte dal Veneto, la richiesta di una normativa per le baby gang. Peraltro, per non essere infingardi, questo Governo è prodigo nei confronti dei barboni dell'ingiustizia, ma prodigo di attenzione verso altre aree della società civile che meriterebbe la sua attenzione. Insomma, le proposte, spesso ripetitive e noiose, che si occupano di quanto indica la nostra Costituzione Italiana sulla giusta pena e sulla rieducazione, interessano a pochi o quasi a nessuno. In questo ci sono, ovviamente anche quelle nostre di Cittadinanzattiva. A noi, insieme a quelli che credono alle seconde chance, ci si deve accontentare di questa politica pericolosa, che ha l'obiettivo di perseguire il lasciar marcire, pericolosamente, la situazione. Una responsabilità questa che va rifiutata con l’obbligo di richiamare i cittadini ad occuparsene. Nessun dorma, per cortesia. Altrimenti, il risveglio potrebbe essere amaro. Cittadinanzattiva Treviso (luglio 2024)