Chiaroscuro: esce oggi per ipogeo records sulle piattaforme digitali il nuovo album dei 2 grains

Il nuovo album, 12 composizioni per dipingere con i suoni DISPONIBILE SU SPOTIFY APPLE MUSIC YOUTUBE e molte altre piattaforme digitali Ogni composizione è un suono dedicato a una immagine nel continuo inseguirsi fra luce e ombra, acustica e elettronica, chiaro e scuro. I 2Grains fanno così risaltare le immagini dipingendo con la loro personale lettura della tecnica del chiaroscuro e con suoni evocativi che tendono al suono atteso, desiderato. Tutti i brani sono composti da Pisarri e Ganassin, Chiaroscuro è una produzione IpogeoRecords I 2Grains sono Francesco Ganassin e Attilio Pisarri: da più di un decennio collaborano in un percorso di ricerca tra composizione, improvvisazione e sperimentazione. In questo nuovo album il duo esplora le sonorità del duo clarinetto e chitarra e ne amplia la gamma cromatica tramite cenni di orchestrazione affidata all’elettronica. Tracklist: 1) Flowing Grains 2) Lieve imbrunire 3) One Less 4) Inaspettate attese 5) Fifth Avenue 6) Chiaroscuro 7) Aurore 8) Crepuscolo 9) Same Old Tales 10) Arcane onde 11) Heavy Raindrops 12) Beyond the words I 2Grains sono disponibili per interviste scrivendo a ipogeorecords@gmail.com LINK UTILI Facebook: https://www.facebook.com/2Grains Instagram: https://www.instagram.com/two_grains_2/