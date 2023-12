"Il nostro grazie al past president Dino Amistani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le firme di chi, sotto la sua presidenza, ha lasciato un segno nell’ultracinquantennale percorso della Società, poste (e non poteva essere altrimenti) sopra una palla da volley “incastonata” sul basamento abitualmente utilizzato per i trofei. Questo è stato il riconoscimento donato a Dino Amistani, nella serata che A.S.D. Pallavolo Conegliano 1971 ha voluto dedicargli, venerdì 22 dicembre. Un tributo a colui che ha rappresentato per i firmatari il maggiore riferimento nei tanti anni in cui è stato presidente. La consegna del riconoscimento (alla presenza del presidente FIPAV Treviso-Belluno, Michele De Conti, dell’assessore allo sport del Comune di Conegliano, Primo Longo, del consigliere comunale Matteo Zucol, di atleti, genitori, dirigenti e tifosi), da parte dell’attuale presidente Massimo Rossi, ha suggellato l’ideale legame di continuità nella storia e nelle attività di Pallavolo Conegliano. A precedere e rendere ancor più completa la festa (con rinfresco organizzato per l’occasione), è arrivata la vittoria per 3 a 0 (25-13; 25-17; 25-22) della squadra impegnata nella prima giornata del campionato di Seconda Divisione maschile guidata, per il secondo anno consecutivo, da coach Rolando Stefanuto.