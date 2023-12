Grazie Dino!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Serata speciale, quella di venerdì 22 dicembre, per l’ A.S.D. Pallavolo Conegliano 1971. Al termine della gara valida per la prima giornata del campionato di Seconda Divisione (volley maschile), verrà consegnato un riconoscimento simbolico all’ex presidente Dino Amistani, come segno della gratitudine che vi è nei suoi confronti da parte di chi (atleti, genitori, dirigenti, tifosi . . .) lo ha potuto conoscere e apprezzare nel corso della sua lunga presenza in Pallavolo Conegliano. L’invito per coloro che lo hanno conosciuto e per tutti gli appassionati di volley, è quello di partecipare a questo momento significativo per Pallavolo Conegliano, ma più in generale, per tutto lo sport dilettantistico locale.