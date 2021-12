Confartigianato Treviso: solidarietà a Uildm, alla onlus "Margherita c'è ancora vita" e ai sanitari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tre gesti di solidarietà significativi sotto l'albero di Natale, tre donazioni per andare incontro a persone disabili con difficoltà di deambulazione, alle famiglie che hanno figli malati oncologici e ai sanitari degli ospedali Ca' Foncello e San Camillo di Treviso. Si è tenuta stamattina, lunedì 13 dicembre, in piazza Rinaldi a Treviso, alla presenza del sindaco Mario Conte, del rappresentante del gruppo ANAP di Treviso Bruno Mazzariol, di alcuni rappresentanti del Mandamento Confartigianato di Treviso e del presidente provinciale Confartigianato Imprese Marca Trevigiana Oscar Bernardi, la consegna ufficiale delle chiavi di un pulmino attrezzato per il trasporto disabili alla UILDM, Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare di Treviso. I dipendenti di Confartigianato Imprese Treviso, che ha sede in via Rosa Zalivani 2 a Fiera di Treviso, hanno inoltre fatto una donazione di 1.600 euro a "Margherita c'è ancora Vita", onlus fondata qualche anno fa a San Biagio di Callalta dalla famiglia di Margherita Mion, 18enne scomparsa per una grave forma tumorale. ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati), che riunisce i pensionati artigiani, da sempre si occupa di rappresentare, difendere, promuovere e tutelare gli interessi degli artigiani più anziani. ANAP si occupa anche di tematiche legate all'invecchiamento attivo e di iniziative di solidarietà nel territorio. La donazione di quest'anno, un pulmino attrezzato per il trasporto di persone disabili in carrozzina, è un fatto eccezionale, reso possibile dalle economie legate al Covid. "A causa dell'emergenza pandemica - spiega infatti il referente del gruppo ANAP di Treviso, Bruno Mazzariol - negli ultimi due anni sono stati annullati praticamente tutti gli eventi e le manifestazioni che eravamo soliti organizzare. D'accordo con gli altri cinque Mandamenti Confartigianato della provincia di Treviso, abbiamo deciso di destinare quelle risorse ad un progetto significativo, pensando alle fasce più fragili e bisognose di assistenza del territorio". Dopo un attento esame, il Mandamento di Treviso ha scelto di donare il proprio mezzo a UILDM (Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare), associazione senza fini di lucro, sezione di Treviso (www.uildmtreviso.it), che ha sede in centro storico, in via Bressa 8. Fondata in città nel 1991, da un gruppo di persone affette da distrofia muscolare e da altre patologie invalidanti, l'associazione ha fra i propri scopi sociali il trasporto delle persone disabili verso i posti di lavoro, la scuola e per altre necessità di vario genere, compresi i centri di riabilitazione, che rappresentano l'unica forma di lotta contro una malattia degenerativa e progressiva quale la distrofia. "Grazie ad un accordo stipulato tra Associazione provinciale Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e ANAP, questo mezzo - a bisogno - sarà a disposizione anche dei soci Confartigianato/ANAP con disabilità, che ne faranno apposita richiesta". I pensionati di ANAP Treviso questo Natale hanno pensato anche ad un ringraziamento speciale per il personale sanitario degli ospedali Ca' Foncello e San Camillo di Treviso. "'Noi per Voi' è il nome di un piccolo segno di gratitudine che faremo recapitare alle équipe sanitarie dei due presidi ospedalieri, panettone e bottiglia di spumante, per ringraziare per tutto quello che hanno svolto e svolgono ogni giorno per la salute di noi cittadini, specie in questo periodo di emergenza Covid". I dipendenti del Mandamento Confartigianato di Treviso (rappresentati da Luca Frangini, Giuliana Renosto, Nives Benedo, Chiara Torresan) hanno donato un assegno di 1.600 euro a "Margherita c'è ancora Vita" (margheritamion.it/associazione), che lo utilizzerà per i suoi fini sociali. "La somma, raccolta alla lotteria di Natale, alla quale abbiamo aggiunto un contributo personale dei membri di Giunta e del nostro Mandamento - ha commentato il presidente di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan - è espressione della sensibilità che la nostra Associazione nutre nei confronti del territorio locale dove operiamo. Siamo molto grati ai nostri dipendenti per averci segnalato questo progetto meritevole, degno del nostro sostegno". Ai ringraziamenti di Piovesan e di Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, si sono uniti quelli di Marco Mion, presidente dell'associazione fondata in ricordo della figlia Margherita: "Con la nostra onlus cerchiamo di dare un supporto alle famiglie che si trovano, loro malgrado, a dover affrontare un percorso simile a quello che abbiamo attraversato noi con Margherita. Grazie alla sensibilità di tante persone e di realtà simili a Confartigianato Treviso, cerchiamo di dare un sorriso a chi sta affrontando la malattia". Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha infine "ringraziato ANAP e Confartigianato Imprese Treviso, sia gli artigiani che i dipendenti, per queste importanti donazioni e per l'impegno e la dedizione alla comunità che dimostrano con la loro concretezza e con il loro “saper fare bene”, che da sempre caratterizza il mondo artigiano. Fare squadra per fare del bene: questo è lo spirito che unisce le Istituzioni, le Associazioni di categoria e le realtà attive nel territorio per aiutare e regalare un sorriso a chi ha bisogno".