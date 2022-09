Convegno a Montebelluna: Rilancio dell'Italia tra europeismo e repubblicanesimo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Importante appuntamento domenica 18 settembre a Montebelluna con il convegno "Il rilancio dell'Italia tra europeismo e repubblicanesimo", che vedrà protagonisti una serie di studiosi, diplomatici e politici, per un tema do grande attualità.Il convegno si terrà all'Auditorio Mario e Paolo Bergamo", presso la Biblioteca Comunale di Montebelluna, in Largo Due Martiri. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ecco il parterre dei relatori: Giancarlo Elia Valori, Accademico di Francia e presidente di International World Group; Sandro Gozi, Eurodeputato di Renew Europe; Emilio Iodice, economista e diplomatico degli Stati Uniti d'America; Vittorio Guillion Mangilli, Presidente del circolo culturale "La Caduta"; Corrado De Rinaldis Saponaro, Segretario Nazionale del Partito Repubblicano Italiano; Franco Turco, Segretario Nazionale di Alleanza Liberaldemocratica per l'Italia; Paola Bergamo, Presidente del Centro MB2 "Monte Bianco Mario Bergamo, per dare un tetto all'Europa", oltre che candidata per il Terzo Polo come capolista per il Senato - Veneto 1. A moderare l'incontro sarà il giornalista Fabrizio Stellato. Saranno presenti i candidati del Terzo Polo: Sara Moretto,Candidata capolista Senato Veneto 1; Marco Garbin, Segretario Regionale di Azione, Candidato Camera Veneto 1; Martina Cancian, Coordinatrice Regionale di Italia Viva, Candidata Camera Veneto 1; Per informazioni: Paola Bergamo, 347/5392467 Pierre Zanin (Comitato elettorale): 393/1113400