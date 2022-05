Rialziamoci Italia presenta il corso di "alta formazione per gestori della crisi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Rialziamoci Italia, Associazione Nazionale sul sovraindebitamento, con sede legale a Treviso, autorizzata dal Ministero della Giustizia, organizza il convegno telematico “valorizzazione etica e morale dell'individuo come sovraindebitato attraverso la legge 3/2012 e il codice della crisi”; evento gratuito in due giornate, il 26 e il 27 maggio 2022 durante il quale sarà presentato il corso di Alta Formazione per Gestori della Crisi. Il corso, della durata di 46 ore, organizzato in collaborazione con la Fondazione Accademia di Sassari e patrocinato dagli Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati di Olbia/Tempio Pausania, è rivolto ai candidati gestori e consulenti e sarà valido anche come aggiornamento biennale. La modalità innovativa con cui verrà svolto il corso permetterà ai partecipanti sia un approccio teorico, basato sull’analisi delle norme in materia di sovraindebitamento sia un approccio tecnico/pratico, con analisi di casi concreti attraverso tecniche e strumenti all’avanguardia e per finire ci si soffermerà sulla valenza sociale della legge salva-suicidi, con l’aiuto di illustri docenti universitari e membri della Conferenza Episcopale Italiana, i quali approfondiranno dal punto di vista etico e morale l’argomento dell’esdebitazione.

Durante la Tavola rotonda saranno trattate le prime due unità didattiche del Modulo I° del corso e interverranno docenti del corso e diversi personalità di rilievo: tra questi, l’Arcivescovo di Sassari Monsignor SABA Presidente e fondatore della Fondazione Accademia il giudice Fernando Platania, uno dei maggiori esperti nell'ambito del sovraindebitamento, e i membri della CEI - Conferenza Episcopale Italiana don Bruno Bignami (Direttore Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI), don Domenico Santangelo (docente di Teologia Morale Speciale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma) e don Leonardo Salutati (professore stabile straordinario di Teologia Morale Sociale Pontificia all'Università Urbaniana di Roma). Il coordinatore nazionale Giorgio Lorenzo ha dichiarato, in merito alla partenza del corso di Alta Formazione: “sono orgoglioso di presentare un corso che, per la prima volta, saprà coniugare le due anime di questo settore, quella etico/morale e quella tecnico/pratica, dando l'opportunità ai professionisti di ricevere tutte le nozioni e gli ultimi aggiornamenti necessari per aiutare al meglio moltissime aziende e famiglie nella gestione e risoluzione dei debiti tramite la legge 3/2012 e il codice della crisi”.

Il webinar di presentazione sarà disponibile sulla piattaforma Zoom rispettivamente ai link bit.ly/RI-26maggio per la prima giornata e bit.ly/RI-27maggio per la seconda. Inoltre, per i professionisti interessati, sarà possibile preiscriversi al corso sul sito www.rialziamoci.it/formazione tramite il form dedicato. Il contenuto del corso stesso sarà fruibile a partire da fine giugno 2022, in modalità e-learning.