Consegna attestati corso di primo soccorso, soccorritori Conegliano odv

Lunedì 12 Ottobre 2020 alle ore 20:30 presso la sede della sezione Alpini di San Vendemiano avverrà la consegna degli attestati di partecipazione e superamento esami per i 25 cittadini che hanno portato a termine il "Corso di Primo Soccorso e reclutamento volontari" organizzato dall'associazione Soccorritori Conegliano ODV. Si tratta del 152° corso organizzato dall'associazione, che da quasi 50 anni opera sul territorio della marca trevigiana attraverso l'erogazione di servizi come i corsi di primo soccorso alla popolazione, i trasporti sanitari e l'assistenza alle manifestazioni sportive e culturali. Il corso terminato pochi giorni fa era iniziato a Febbraio presso la sede dei Cavalieri dell'Etere di Conegliano ed era poi stato interrotto a causa dell'emergenza Covid 19. A inizio Settembre è stato ripreso e portato a termine grazie alla disponibilità della sezione Alpini di San Vendemiano, all' aiuto dei volontari e dei partecipanti che hanno fortemente voluto portare a termine il percorso di formazione.

I diplomati di quest'anno sono: Bellanti Maria, Camerin Luca, Corrocher Gabriella, Da Dalt Katia, Da Re Antonella, Dorigo Pamela, Filipetto Marzia, Gely Christelle, Grando Dea, Grazian Nicoletta, Guiducci Giovanna, Marin Silvia, Miele Mario, Minet Marco, Minet Sara, Padoan Andrea, Paolin Francesca, Pase Federico, Polo Lio, Recchia Fabio, Rossi Valentina, Santoro Caterina, Tonon Thomas, Villa Silvia e Zaccaron Elena. Sette tra loro proseguiranno poi con il corso avanzato per diventare volontari dell'associazione. A tutti loro e a chi ha collaborato per la riuscita di questo corso va il sentito ringraziamento da parte dei volontari di Soccorritori Conegliano ODV.